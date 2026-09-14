Μαζωνάκης: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για τους δύο γιατρούς σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Νέα, πιο σοβαρή τροπή παίρνει η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η κατηγορία σε βάρος τους αναβαθμίστηκε από θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, εξέλιξη που σηματοδοτεί την είσοδο της υπόθεσης σε σαφώς βαρύτερη δικαστική φάση.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα νέα ψηφιακά πειστήρια που συγκεντρώνει η ΕΛ.ΑΣ., με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται στις καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της θεραπείας του τραγουδιστή.

Οι Αρχές εξετάζουν τα δεδομένα του μηχανήματος, προκειμένου να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τη διαδικασία και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα λεπτά πριν από την επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα νέα στοιχεία αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό μέρος της δικαστικής έρευνας, καθώς πλέον εξετάζεται υπό διαφορετικό πρίσμα ο ρόλος και οι ενέργειες των δύο γιατρών κατά τη διάρκεια της επίμαχης θεραπείας.

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