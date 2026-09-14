Παλαιολόγου: "Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου, δεν μπορώ να πιστέψω πως έφυγες άγγελέ μου"

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου με τον Γιώργο Μαζωνάκη εκτός από φίλος ήταν και κουμπάρος της, καθώς την είχε παντρέψει το 2011 με τον τότε σύζυγό της, επιχειρηματία Βαγγέλη Μητρογιάννη.

Η ηθοποιός πήγε στη λαϊκή αγρυπνία, στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, για να τιμήσει και εκείνη τη μνήμη του φίλου της και ήταν συντετριμμένη.

«Έτσι ήθελα να σε αποχαιρετήσω, στη “μεγάλη αγρυπνία” μαζί με χιλιάδες κόσμο, με τεράστια αγάπη. Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου…



Το κεφάλι μου πάει να σπάσει, δεν μπορώ να πιστέψω πως έφυγες. Παιδάκι μου, πλάσμα μου, άγγελέ μου», έγραψε στην ανάρτησή της η ηθοποιός.

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