Κικίλιας για μεταναστευτικό: Απαραίτητη η δημιουργία κλειστής δομής στο Ηράκλειο

Η ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τα παράλια της Λιβύης προς τη νότια Κρήτη και τη Γαύδο έχει μετατρέψει το μεγαλύτερο νησί της χώρας σε έναν από τους βασικούς πυλώνες διαχείρισης του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος με το βάρος να πέφτει πλέον στις υποδομές φιλοξενίας.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, επανέφερε με έμφαση το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι η δημιουργία ελεγχόμενων δομών αποτελεί μονόδρομο για την ασφάλεια και την ευνομία στο νησί.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην πρωινή εκπομπή του OPEN “Ώρα Ελλάδος” και στους δημοσιογράφους, Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά ο κ. Κικίλιας είπε ότι η προσωρινή κλειστή δομή στα Χανιά έχει βοηθήσει σημαντικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθεί αντίστοιχη δομή και στο Ηράκλειο.

«Αυτό το οποίο έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια σε όλα τα άλλα νησιά, θα έπρεπε να έχει γίνει και στην Κρήτη. Κάποιοι, όμως, το εμποδίζουν και του βάζουν τρικλοποδιά. Δηλαδή, να γίνει τι; Ένα προσωρινό κέντρο και στο Ηράκλειο, έτσι ώστε αυτούς τους ανθρώπους να μην τους έχουμε μέσα στο λιμάνι», ανέφερε.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε και τον αποτρεπτικό χαρακτήρα της κλειστής δομής: «Είναι αποτρεπτικό το να υπάρχει μια κλειστή δομή. Γιατί ξέρει αυτός ο οποίος θα έρθει από απέναντι ή από νότια, πλέον από τη Λιβύη, ότι δεν θα έρθεις εκεί και μετά θα φύγεις. Θα έρθεις εκεί και θα πας σε μια κλειστή δομή και θα ελεγχθείς αν νόμιμα έχεις μπει στη χώρα ή όχι. Αν είσαι πρόσφυγας περνάς. Αν δεν είσαι, γυρίζεις πίσω».

Αναφερόμενος στο ναυάγιο με μετανάστες νότια της Γαύδου, όπου 51 άνθρωποι διασώθηκαν, ένας εντοπίστηκε νεκρός και συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοουμένους, ο κ. Κικίλιας σημείωσε: «Η διάσωση έγινε ανοιχτά των χωρικών μας υδάτων. Εκεί στην περιοχή, υπάρχουν μόνο εμπορικά πλοία. Αυτά είναι bulk, ξηρού φορτίου, LNG κτλ. Από αυτά τα πλοία έγινε η πρώτη προσπάθεια διάσωσης μέχρις ότου φτάσουν τα πλοία του Λιμενικού Σώματος και της Frontex, τα drones, εναέρια μέσα κ.ο.κ.

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