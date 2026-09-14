Γαλλία: Οι καύσωνες κάνουν τη σαμπάνια πιο… δυνατή

Οι λάτρεις της σαμπάνιας ενδέχεται να αισθανθούν τις επιδράσεις του αλκοόλ πιο γρήγορα, καθώς οι Γάλλοι παραγωγοί έλαβαν για πρώτη φορά το «πράσινο φως» για να αυξήσουν προσωρινά την περιεκτικότητα των φιαλών, μετά τον καύσωνα-ρεκόρ που σημειώθηκε το φετινό καλοκαίρι. Οι οινοποιοί μπορούν πλέον να παράγουν προσωρινά σαμπάνια με περιεκτικότητα σε αλκοόλ έως και 15%, ξεπερνώντας το προηγούμενο ανώτατο όριο του 13%, σύμφωνα με αξιωματούχους του κλάδου. Η ακραία ζέστη και η ξηρασία είχαν ως αποτέλεσμα τα σταφύλια να εμφανίσουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις σακχάρων. Κατά τη διαδικασία της ζύμωσης, η μαγιά μετατρέπει τα σάκχαρα αυτά σε αλκοόλ, οδηγώντας έτσι σε υψηλότερη τελική περιεκτικότητα.

Η περιοχή της Καμπανίας στη Γαλλία κατέγραψε επίσης τον πρωιμότερο τρύγο στην ιστορία της λόγω των καιρικών συνθηκών, κάτι που θα μπορούσε να γίνει ο κανόνας «σε 10 έως 15 χρόνια» εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη διεπαγγελματική ένωση Comité Champagne. Η προσωρινή αύξηση της περιεκτικότητας σε αλκοόλ αναμένεται να επηρεάσει μόνο έναν μικρό αριθμό κρασιών, δήλωσε εκπρόσωπος της Comité Champagne στο BBC.

Κατά τη δεύτερη διαδικασία ζύμωσης, η οποία χαρίζει στη σαμπάνια τις φυσαλίδες της, «ένας πολύ μικρός αριθμός κρασιών από αυτή τη συγκομιδή θα μπορούσε να είχε υπερβεί ελαφρώς το ρυθμιστικό όριο του 13%, φτάνοντας περίπου το 13,1% ή 13,2%». «Ως εκ τούτου, ελήφθη η απόφαση να αυξηθεί εξαιρετικά και προσωρινά το ρυθμιστικό όριο στο 15% - μόνο για τη φετινή χρονιά», ανέφερε η ίδια.

Τα πρώτα σταφύλια μαζεύτηκαν στις αρχές Αυγούστου και ο τρύγος γενικεύτηκε στα μέσα του μήνα, «ο πρωιμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Καμπανία», σημείωσε η ένωση.

«Η καλλιεργητική περίοδος του 2026 θα μείνει στη μνήμη ως μία από τις πιο ασυνήθιστες στην ιστορία της Καμπανίας, με κύρια χαρακτηριστικά τους σφοδρούς ανοιξιάτικους παγετούς ιστορικής έντασης, μια εξαιρετικά πρώιμη περίοδο ανθοφορίας και πέντε κύματα καύσωνα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού», πρόσθεσε.

Μετατόπιση του μεσογειακού κλίματος



Μιλώντας στην εφημερίδα Times, ο Στεφάν Βινιόν, παραγωγός στο Βερζενέ, δήλωσε: «Το μεσογειακό κλίμα μετατοπίζεται προς τα βόρεια. Αυτή είναι η πρώτη χρονιά ενός νέου κύκλου. Είναι αμφίβολο αν θα συμβαίνει κάθε χρόνο, αλλά σίγουρα θα επαναληφθεί».

Η υψηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ είναι αμφίβολο να αποτελέσει προφανές πλεονέκτημα πώλησης, προειδοποίησε η Τζέιν Άνσον, αρθρογράφος οίνου και συγγραφέας με έδρα το Μπορντό.

Όπως ανέφερε στους Times: «Σήμερα, οι καταναλωτές προτιμούν όλο και περισσότερο κρασιά με χαμηλότερο αλκοόλ. Η μάχη ανάμεσα σε αυτό που θέλουν οι καταναλωτές και σε αυτό που προσφέρει η φύση πρέπει να δημιουργεί μεγάλο άγχος στους παραγωγούς».

Η σοδειά του 2026 είναι απίθανο να φτάσει στα ράφια πριν από το 2028, καθώς η σαμπάνια πρέπει να ωριμάσει για τουλάχιστον 15 μήνες.

Ο Μαξίμ Τουμπάρ, συμπρόεδρος της Comité Champagne, δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο AFP ότι η πιθανότητα θερμότερου καιρού στο μέλλον σημαίνει πως «αυτός ο ασυνήθιστος τρύγος πιθανότατα θα γίνει ο κανόνας σε 10 με 15 χρόνια».

Η Γαλλία είναι μία από τις χώρες της Ευρώπης που πλήγηκαν περισσότερο από τις φετινές ακραίες καιρικές συνθήκες, οι οποίες προκάλεσαν τεράστιες πυρκαγιές.

Η κλιματική αλλαγή ανεβάζει τις μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες, κάνοντας τους καύσωνες συχνότερους και πιο έντονους.

Αυτό έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητό στην Ευρώπη, η οποία είναι η γρηγορότερα θερμαινόμενη ήπειρος, καθώς θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με την υπηρεσία για την κλιματική αλλαγή Copernicus.

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