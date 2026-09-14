Αυγενάκης: Να ξεμπλοκάρουν οι εκκρεμότητες στις εισφορές των αγροτών

Με Κοινοβουλευτική Ερώτησή του προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο Λευτέρης Αυγενάκης ζητά σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένες ενέργειες για την επιτάχυνση και την αυτοματοποίηση της διαδικασίας.

Το σοβαρό ζήτημα των πολυετών καθυστερήσεων στην εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών αγροτών και στην επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τον e-ΕΦΚΑ αναδεικνύει με Κοινοβουλευτική Ερώτησή του ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης.

Η Ερώτηση κατατέθηκε προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κα Νίκη Κεραμέως και αφορά ασφαλισμένους αγρότες οι οποίοι, ενώ καταβάλλουν κανονικά και ανελλιπώς τις μηνιαίες ασφαλιστικές τους εισφορές, έχουν παράλληλα υποστεί παρακρατήσεις μέσω εργοσήμων.

Η καθυστέρηση στην εκκαθάριση και στον συμψηφισμό των συγκεκριμένων ποσών έχει ως αποτέλεσμα να συσσωρεύονται σημαντικά πιστωτικά υπόλοιπα, χωρίς να παρέχεται στους ασφαλισμένους σαφής ενημέρωση για τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας και την επιστροφή των χρημάτων που ενδεχομένως δικαιούνται.

Εκκρεμότητες ακόμη και από το 2020

Σύμφωνα με τις περιπτώσεις που έχουν αναδειχθεί, οι εκκρεμότητες ενδέχεται να ανάγονται ακόμη και στο 2020 και να αφορούν όλα τα επόμενα έτη. Η πολύχρονη καθυστέρηση δημιουργεί εύλογη ανησυχία στους ασφαλισμένους τόσο για την ορθή αποτύπωση της ασφαλιστικής τους εικόνας όσο και για την τύχη χρηματικών ποσών που έχουν ήδη παρακρατηθεί ή καταβληθεί.

Οι αγρότες παραμένουν συνεπείς απέναντι στις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, την ώρα που ποσά τα οποία έχουν ήδη εισπραχθεί υπέρ του ασφαλιστικού φορέα δεν έχουν ακόμη εκκαθαριστεί και συμψηφιστεί.

Διαμορφώνεται, έτσι, μία ιδιότυπη οικονομική επιβάρυνση: από τη μία πλευρά, οι ασφαλισμένοι οφείλουν να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις μηνιαίες εισφορές τους και, από την άλλη, χρήματα που έχουν παρακρατηθεί μέσω εργοσήμων παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα δεσμευμένα.

Πρόσθετη πίεση στη ρευστότητα των παραγωγών

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μία περίοδο κατά την οποία ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένο κόστος παραγωγής και σημαντικές οικονομικές πιέσεις. Η πολυετής δέσμευση ποσών που ενδεχομένως πρέπει να επιστραφούν στους δικαιούχους επιβαρύνει περαιτέρω τη ρευστότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και περιορίζει οικονομικούς πόρους που είναι αναγκαίοι για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών τους.

Η έγκαιρη και ορθή εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί υποχρέωση της ασφαλιστικής διοίκησης, αλλά και βασική προϋπόθεση για τη διαφάνεια, την ασφάλεια των συναλλαγών και την ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των ασφαλισμένων και του e-ΕΦΚΑ.

Τα δύο ερωτήματα προς την Υπουργό

Με την Κοινοβουλευτική του Ερώτηση, ο Λευτέρης Αυγενάκης ζητά από την αρμόδια Υπουργό να διευκρινίσει:

εάν υφίστανται εκκρεμότητες στην εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών αγροτών, οι οποίες αφορούν παρακρατήσεις μέσω εργοσήμων από το 2020 και μετά, καθώς και ποια συγκεκριμένα έτη καλύπτουν,



εάν προγραμματίζονται συγκεκριμένες ενέργειες για την επιτάχυνση και την αυτοματοποίηση της διαδικασίας εκκαθάρισης, ώστε να ολοκληρωθούν οι υφιστάμενες εκκρεμότητες και να μην επαναληφθούν στο μέλλον αντίστοιχες πολυετείς καθυστερήσεις.



Στόχος της κοινοβουλευτικής παρέμβασης είναι να υπάρξει πλήρης και σαφής εικόνα για την έκταση του προβλήματος, να επισπευσθεί η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών και να αποδοθούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στους δικαιούχους τα ποσά που τους αναλογούν.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, που ανταποκρίνονται με συνέπεια στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, δικαιούνται αντίστοιχη συνέπεια, έγκαιρη ενημέρωση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση από την ασφαλιστική διοίκηση.

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