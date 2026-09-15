"Από τη Γρανάδα στην Κρήτη": Ένα μαγικό μουσικό ταξίδι κάτω από την πανσέληνο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζει το μοναδικό μουσικό ταξίδι «Από τη Γρανάδα στην Κρήτη: Στην ποιητική της Πανσελήνου», με την Ιωάννα Καλογεράκη και την Rosa Torres-Pardo, στο πλαίσιο της Παράλληλης Δράσης «Γυναίκες – Πολιτιστική Κληρονομιά – Δημιουργία» του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης 2026 και με την υποστήριξη του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, στον κήπο του Μουσείου, στις 9:00μ.μ., με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Με αφετηρία το έργο του Federico García Lorca και τη μουσική δημιουργία του Μίκη Θεοδωράκη, η συναυλία αναδεικνύει τον διαχρονικό διάλογο ανάμεσα στην Ισπανία και την Ελλάδα, μέσα από την ποίηση, τη μουσική και τη συλλογική μνήμη δύο λαών που συναντώνται στην κοινή τους πίστη στην ελευθερία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δύναμη της τέχνης και φωτίζει τη βαθιά πνευματική συγγένεια δύο κορυφαίων δημιουργών που μετέτρεψαν την τέχνη τους σε διαχρονική φωνή των ανθρώπων και της ιστορίας.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται τραγούδια από τη συλλογή Canciones Españolas Antiguas, σε εναρμόνιση του Lorca, ενώ στο δεύτερο ερμηνεύονται τραγούδια από τον κύκλο Romancero Gitano, σε ποίηση Federico García Lorca, μουσική Μίκη Θεοδωράκη και μετάφραση Οδυσσέα Ελύτη. Ανάμεσα στις δύο ενότητες, η διεθνώς καταξιωμένη Ισπανίδα πιανίστρια Rosa Torres-Pardo ερμηνεύει έργα των Isaac Albéniz και Manuel de Falla, δημιουργώντας μια μουσική γέφυρα ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η συναυλία πραγματοποιείται το 2026, έτος κατά το οποίο συμπληρώνονται 90 χρόνια από τη δολοφονία του Federico García Lorca και 30 χρόνια από τον θάνατο του Οδυσσέα Ελύτη, τιμώντας παράλληλα τη σπουδαία παρακαταθήκη του Μίκη Θεοδωράκη και τη διαχρονική συμβολή και των τριών δημιουργών στη διαμόρφωση μιας κοινής πολιτιστικής γλώσσας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ισπανία. Ταυτόχρονα το έτος 2026 συμπληρώνονται 150 χρόνια από τη γέννηση του Manuel de Falla.

Image

Συντελέστριες:

• Πιάνο: Rosa Torres-Pardo (Εθνικό Βραβείο Μουσικής Ισπανίας, Μετάλλιο Albéniz)

• Μεσόφωνος: Ιωάννα Καλογεράκη

Η Παράλληλη Δράση «Γυναίκες – Πολιτιστική Κληρονομιά – Δημιουργία» τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενισχύοντας τον θεσμικό χαρακτήρα και τη δυναμική της πρωτοβουλίας. Μέσα από τη σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, η δράση αναδεικνύει τον πολιτισμό ως πεδίο έκφρασης και συμμετοχής, αλλά και ως ουσιαστικό μέσο για την προώθηση της ισότητας, της συμπερίληψης και της κοινωνικής συνοχής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Στο νοσοκομείο μητέρα και η 6χρονη κόρη της μετά από άγρια επίθεση σκύλου

Ηράκλειο: Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση του βρέφους - Στον ανακριτή η 18χρονη μητέρα του

"Οδύσσεια" δίχως τέλος σε Γιόφυρο και Ξηροπόταμο: Ανοιχτές τρύπες φρεατίων - Ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας