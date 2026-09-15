Κρήτη: Μάχη για τη ζωή του δίνει το 17 ημερών βρέφος – Την Πέμπτη η απολογία της 18χρονης μητέρας

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε η 18χρονη μητέρα στην υπόθεση του 17 ημερών βρέφους στα Χανιά. Η νεαρή πέρασε το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τρίτης και θα οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον των Αρχών το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου.

Η 18χρονη βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι το βρέφος έπεσε, ενώ στη συνέχεια φέρεται να ανέφερε ότι το χτύπησε στο πρόσωπο, επικαλούμενη ψυχολογική πίεση.

Το 17 ημερών αγοράκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων με σοβαρά τραύματα και εγκεφαλική αιμορραγία. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Από το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου το βρέφος νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Βενιζελείου, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει κρίσιμη.

Την προανάκριση για την υπόθεση, που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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