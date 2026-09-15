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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Greek Basketball League: Στις 3 Οκτωβρίου η πρεμιέρα - Όλο το πρόγραμμα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
clock 14:40 | 15/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Στις 3 Ιανουαρίου 2027 θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» για το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, που θ΄αρχίσει το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό.

    Στο πλαίσιο της πρεμιέρας, οι «ερυθρόλευκοι» θα φιλοξενηθούν από τον Ηρακλή, ενώ οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν τον Βίκο Ιωαννίνων, στο άδειο -λόγω τιμωρίας- Telekom Center. Παράλληλα, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει εντός έδρας το Μαρούσι, ενώ ΠΑΟΚ και Αρης θα παίξουν εκτός έδρας, με Μύκονο και Καρδίτσα, αντίστοιχα.

    Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής, έχει ως εξής:

Σάββατο (03/10)

Μύκονος - ΠΑΟΚ (15:00)

Κολοσσός Ρόδου - Δόξα Λευκάδας (16:00)

ΑΕΚ - Μαρούσι (16:00)

Προμηθέας Πατρών - Περιστέρι (17:00)

Καρδίτσα - Άρης (17:30)

Κυριακή (04/10)

Παναθηναϊκός - Βίκος Ιωαννίνων (13:00)

Ηρακλής - Ολυμπιακός (17:30)

    Αναφορικά με τα ντέρμπι, οι ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν από τον ΕΣΑΚΕ, έχουν ως εξής:

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (4η αγωνιστική, 24/10)

Ηρακλής-ΠΑΟΚ (5η αγωνιστική, 31/10)

Άρης-Παναθηναϊκός (5η αγωνιστική, 1/11)

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (6η αγωνιστική, 8/11)

Άρης-Ολυμπιακός (7η αγωνιστική, 15/11)

ΠΑΟΚ-Άρης (8η αγωνιστική, 21/11)

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (10η αγωνιστική, 13/12)

ΑΕΚ-Ολυμπιακός (11η αγωνιστική, 20/12)

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (12η αγωνιστική, 27/12)

Άρης-Ηρακλής (13η αγωνιστική, 3/1)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (13η αγωνιστική, 3/1)

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (15η αγωνιστική, 16/1)

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (16η αγωνιστική, 24/1)

Άρης-ΠΑΟΚ (17η αγωνιστική, 30/1)

Ολυμπιακός-ΑΕΚ (19η αγωνιστική, 14/2)

ΠΑΟΚ-Ηρακλής (20η αγωνιστική, 6/3)

Παναθηναϊκός-Άρης (20η αγωνιστική, 7/3)

Ηρακλής-Άρης (22η αγωνιστική, 21/3)

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (23η αγωνιστική, 28/3)

ΑΕΚ-Άρης (24η αγωνιστική, 3/4)

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (25η αγωνιστική, 11/4)

Ολυμπιακός-Άρης (26η αγωνιστική, 18/4)

Σημειώνεται, ότι η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί το διήμερο 17-18 Απριλίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της GBL για τη σεζόν 2026-27:

1η αγωνιστική

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

15:00 Μύκονος Betsson – ΠΑΟΚ

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας

16:00 ΑΕΚ – Μαρούσι

17:00 Προμηθέας Πατρών – Περιστέρι Betsson

17:30 Καρδίτσα – Άρης

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

13:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων

17:30 Ηρακλής – Ολυμπιακός

2η αγωνιστική

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

15:00 Περιστέρι Betsson – Ηρακλής

16:00 Μαρούσι – Μύκονος Betsson

16:00 ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας

17:00 Καρδίτσα – Βίκος Ιωαννίνων

17:30 Άρης – ΑΕΚ

19:00 Προμηθέας Πατρών – Παναθηναϊκός AKTOR

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

13:00 Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου

3η αγωνιστική

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

15:00 ΑΕΚ – Μύκονος Betsson

16:00 Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ

17:00 Δόξα Λευκάδας – Προμηθέας Πατρών

17:00 Ηρακλής – Καρδίτσα

17:30 Άρης – Μαρούσι

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

13:00 Βίκος Ιωαννίνων – Ολυμπιακός

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι Betsson

4η αγωνιστική

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

15:00 Μύκονος Betsson – Άρης

17:00 Δόξα Λευκάδας – Ηρακλής

17:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

17:30 Περιστέρι Betsson – Μαρούσι

19:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Καρδίτσα

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

13:00 Κολοσσός Ρόδου – Βίκος Ιωαννίνων

13:00 Προμηθέας Πατρών – Ολυμπιακός

5η αγωνιστική

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

15:00 Βίκος Ιωαννίνων – ΑΕΚ

16:00 Καρδίτσα – Κολοσσός Ρόδου

16:00 Μύκονος Betsson – Δόξα Λευκάδας

17:00 Μαρούσι – Προμηθέας Πατρών

17:30 Ηρακλής – ΠΑΟΚ

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

13:00 Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson

17:30 Άρης – Παναθηναϊκός AKTOR

6η αγωνιστική

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

15:00 Δόξα Λευκάδας – Άρης

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Περιστέρι Betsson

17:00 Ηρακλής – Μύκονος Betsson

17:00 Προμηθέας Πατρών – Καρδίτσα

17:30 ΠΑΟΚ – Βίκος Ιωαννίνων

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

13:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR

17:30 Μαρούσι – Ολυμπιακός

7η αγωνιστική

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

17:00 ΑΕΚ – Δόξα Λευκάδας

17:30 Καρδίτσα – ΠΑΟΚ

17:30 Προμηθέας Πατρών – Ηρακλής

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

13:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός Ρόδου

13:00 Περιστέρι Betsson – Μύκονος Betsson

16:00 Βίκος Ιωαννίνων – Μαρούσι

17:30 Άρης – Ολυμπιακός

8η αγωνιστική

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

15:00 Ηρακλής – ΑΕΚ

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας Πατρών

17:00 Δόξα Λευκάδας – Περιστέρι Betsson

17:30 Παναθηναϊκός AKTOR – Μαρούσι

17:30 ΠΑΟΚ – Άρης

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

13:00 Μύκονος Betsson – Βίκος Ιωαννίνων

16:00 Ολυμπιακός – Καρδίτσα

9η αγωνιστική

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

16:00 ΠΑΟΚ – Προμηθέας Πατρών

17:00 ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου

17:00 Μαρούσι – Ηρακλής

17:00 Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα

17:30 Άρης – Βίκος Ιωαννίνων

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου

15:00 Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR

17:30 Δόξα Λευκάδας – Ολυμπιακός

10η αγωνιστική

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Άρης

17:00 Προμηθέας Πατρών – Μύκονος Betsson

17:30 Καρδίτσα – Μαρούσι

17:30 Περιστέρι Betsson – ΑΕΚ

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

13:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Ηρακλής

17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Δόξα Λευκάδας

11η αγωνιστική

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου

15:00 Άρης – Προμηθέας Πατρών

16:00 Μύκονος Betsson – Καρδίτσα

17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Περιστέρι Betsson

17:00 Ηρακλής – Κολοσσός Ρόδου

17:00 Μαρούσι – ΠΑΟΚ

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

13:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

16:00 Δόξα Λευκάδας – Παναθηναϊκός AKTOR

12η αγωνιστική

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου

13:00 Ολυμπιακός – Μύκονος Betsson

13:00 Περιστέρι Betsson – Άρης

17:00 Ηρακλής – Βίκος Ιωαννίνων

17:00 Καρδίτσα – Δόξα Λευκάδας

17:00 Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου

17:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR

19:30 Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ

13η αγωνιστική

Κυριακή 3 Ιανουαρίου

13:00 ΑΕΚ – Καρδίτσα

13:00 ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος Betsson

17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Προμηθέας Πατρών

17:00 Δόξα Λευκάδας – Μαρούσι

17:30 Άρης – Ηρακλής

21:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός

14η αγωνιστική

Σάββατο 9 Ιανουαρίου

Άρης – Καρδίτσα

Δόξα Λευκάδας – ΑΕΚ

Μύκονος Betsson – Ηρακλής

Περιστέρι Betsson – Κολοσσός Ρόδου

Προμηθέας Πατρών – ΠΑΟΚ

Κυριακή 10 Ιανουαρίου

Μαρούσι – Παναθηναϊκός AKTOR

Ολυμπιακός – Βίκος Ιωαννίνων

15η αγωνιστική

Σάββατο 16 Ιανουαρίου

Βίκος Ιωαννίνων – Άρης

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Ηρακλής – Δόξα Λευκάδας

Καρδίτσα – Περιστέρι Betsson

Μύκονος Betsson – Μαρούσι

Κυριακή 17 Ιανουαρίου

Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός AKTOR – Προμηθέας Πατρών

16η αγωνιστική

Σάββατο 23 Ιανουαρίου

Βίκος Ιωαννίνων – Κολοσσός Ρόδου

Καρδίτσα – Ηρακλής

Μαρούσι – Άρης

Ολυμπιακός – Δόξα Λευκάδας

ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson

Περιστέρι Betsson – Προμηθέας Πατρών

Κυριακή 24 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – ΑΕΚ

17η αγωνιστική

Σάββατο 30 Ιανουαρίου

ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson

Άρης – ΠΑΟΚ

Δόξα Λευκάδας – Καρδίτσα

Μαρούσι – Βίκος Ιωαννίνων

Προμηθέας Πατρών – Κολοσσός Ρόδου

Κυριακή 31 Ιανουαρίου

Ηρακλής – Παναθηναϊκός AKTOR

Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός

18η αγωνιστική

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου

Καρδίτσα – Μύκονος Betsson

Κολοσσός Ρόδου – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Μαρούσι

Περιστέρι Betsson – Βίκος Ιωαννίνων

Προμηθέας Πατρών – Άρης

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός – Ηρακλής

Παναθηναϊκός AKTOR – Δόξα Λευκάδας

19η αγωνιστική

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου

Βίκος Ιωαννίνων – Μύκονος Betsson

Ηρακλής – Προμηθέας Πατρών

Μαρούσι – Καρδίτσα

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου

Άρης – Κολοσσός Ρόδου

Δόξα Λευκάδας – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Περιστέρι Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR

20ή αγωνιστική

Σάββατο 6 Μαρτίου

ΑΕΚ – Βίκος Ιωαννίνων

Κολοσσός Ρόδου – Μαρούσι

Μύκονος Betsson – Περιστέρι Betsson

ΠΑΟΚ – Ηρακλής

Προμηθέας Πατρών – Δόξα Λευκάδας

Κυριακή 7 Μαρτίου

Καρδίτσα – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης

21η αγωνιστική

Σάββατο 13 Μαρτίου

Βίκος Ιωαννίνων – Ηρακλής

Άρης – Δόξα Λευκάδας

Καρδίτσα – Προμηθέας Πατρών

Μύκονος Betsson – ΑΕΚ

Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ

Κυριακή 14 Μαρτίου

Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός AKTOR

Ολυμπιακός – Μαρούσι

22η αγωνιστική

Σάββατο 20 Μαρτίου

Βίκος Ιωαννίνων – Καρδίτσα

ΑΕΚ – Προμηθέας Πατρών

Δόξα Λευκάδας – Κολοσσός Ρόδου

Μαρούσι – Περιστέρι Betsson

Κυριακή 21 Μαρτίου

Ηρακλής – Άρης

Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος Betsson

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

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