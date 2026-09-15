Greek Basketball League: Στις 3 Οκτωβρίου η πρεμιέρα - Όλο το πρόγραμμα

Στις 3 Ιανουαρίου 2027 θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» για το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, που θ΄αρχίσει το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό.
Στο πλαίσιο της πρεμιέρας, οι «ερυθρόλευκοι» θα φιλοξενηθούν από τον Ηρακλή, ενώ οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν τον Βίκο Ιωαννίνων, στο άδειο -λόγω τιμωρίας- Telekom Center. Παράλληλα, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει εντός έδρας το Μαρούσι, ενώ ΠΑΟΚ και Αρης θα παίξουν εκτός έδρας, με Μύκονο και Καρδίτσα, αντίστοιχα.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής, έχει ως εξής:
Σάββατο (03/10)
Μύκονος - ΠΑΟΚ (15:00)
Κολοσσός Ρόδου - Δόξα Λευκάδας (16:00)
ΑΕΚ - Μαρούσι (16:00)
Προμηθέας Πατρών - Περιστέρι (17:00)
Καρδίτσα - Άρης (17:30)
Κυριακή (04/10)
Παναθηναϊκός - Βίκος Ιωαννίνων (13:00)
Ηρακλής - Ολυμπιακός (17:30)
Αναφορικά με τα ντέρμπι, οι ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν από τον ΕΣΑΚΕ, έχουν ως εξής:
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (4η αγωνιστική, 24/10)
Ηρακλής-ΠΑΟΚ (5η αγωνιστική, 31/10)
Άρης-Παναθηναϊκός (5η αγωνιστική, 1/11)
ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (6η αγωνιστική, 8/11)
Άρης-Ολυμπιακός (7η αγωνιστική, 15/11)
ΠΑΟΚ-Άρης (8η αγωνιστική, 21/11)
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (10η αγωνιστική, 13/12)
ΑΕΚ-Ολυμπιακός (11η αγωνιστική, 20/12)
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (12η αγωνιστική, 27/12)
Άρης-Ηρακλής (13η αγωνιστική, 3/1)
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (13η αγωνιστική, 3/1)
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (15η αγωνιστική, 16/1)
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (16η αγωνιστική, 24/1)
Άρης-ΠΑΟΚ (17η αγωνιστική, 30/1)
Ολυμπιακός-ΑΕΚ (19η αγωνιστική, 14/2)
ΠΑΟΚ-Ηρακλής (20η αγωνιστική, 6/3)
Παναθηναϊκός-Άρης (20η αγωνιστική, 7/3)
Ηρακλής-Άρης (22η αγωνιστική, 21/3)
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (23η αγωνιστική, 28/3)
ΑΕΚ-Άρης (24η αγωνιστική, 3/4)
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (25η αγωνιστική, 11/4)
Ολυμπιακός-Άρης (26η αγωνιστική, 18/4)
Σημειώνεται, ότι η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί το διήμερο 17-18 Απριλίου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της GBL για τη σεζόν 2026-27:
1η αγωνιστική
Σάββατο 3 Οκτωβρίου
15:00 Μύκονος Betsson – ΠΑΟΚ
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας
16:00 ΑΕΚ – Μαρούσι
17:00 Προμηθέας Πατρών – Περιστέρι Betsson
17:30 Καρδίτσα – Άρης
Κυριακή 4 Οκτωβρίου
13:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων
17:30 Ηρακλής – Ολυμπιακός
2η αγωνιστική
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
15:00 Περιστέρι Betsson – Ηρακλής
16:00 Μαρούσι – Μύκονος Betsson
16:00 ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας
17:00 Καρδίτσα – Βίκος Ιωαννίνων
17:30 Άρης – ΑΕΚ
19:00 Προμηθέας Πατρών – Παναθηναϊκός AKTOR
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
13:00 Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου
3η αγωνιστική
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
15:00 ΑΕΚ – Μύκονος Betsson
16:00 Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ
17:00 Δόξα Λευκάδας – Προμηθέας Πατρών
17:00 Ηρακλής – Καρδίτσα
17:30 Άρης – Μαρούσι
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
13:00 Βίκος Ιωαννίνων – Ολυμπιακός
16:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι Betsson
4η αγωνιστική
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
15:00 Μύκονος Betsson – Άρης
17:00 Δόξα Λευκάδας – Ηρακλής
17:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
17:30 Περιστέρι Betsson – Μαρούσι
19:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Καρδίτσα
Κυριακή 25 Οκτωβρίου
13:00 Κολοσσός Ρόδου – Βίκος Ιωαννίνων
13:00 Προμηθέας Πατρών – Ολυμπιακός
5η αγωνιστική
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
15:00 Βίκος Ιωαννίνων – ΑΕΚ
16:00 Καρδίτσα – Κολοσσός Ρόδου
16:00 Μύκονος Betsson – Δόξα Λευκάδας
17:00 Μαρούσι – Προμηθέας Πατρών
17:30 Ηρακλής – ΠΑΟΚ
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
13:00 Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson
17:30 Άρης – Παναθηναϊκός AKTOR
6η αγωνιστική
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
15:00 Δόξα Λευκάδας – Άρης
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Περιστέρι Betsson
17:00 Ηρακλής – Μύκονος Betsson
17:00 Προμηθέας Πατρών – Καρδίτσα
17:30 ΠΑΟΚ – Βίκος Ιωαννίνων
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
13:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR
17:30 Μαρούσι – Ολυμπιακός
7η αγωνιστική
Σάββατο 14 Νοεμβρίου
17:00 ΑΕΚ – Δόξα Λευκάδας
17:30 Καρδίτσα – ΠΑΟΚ
17:30 Προμηθέας Πατρών – Ηρακλής
Κυριακή 15 Νοεμβρίου
13:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός Ρόδου
13:00 Περιστέρι Betsson – Μύκονος Betsson
16:00 Βίκος Ιωαννίνων – Μαρούσι
17:30 Άρης – Ολυμπιακός
8η αγωνιστική
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
15:00 Ηρακλής – ΑΕΚ
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας Πατρών
17:00 Δόξα Λευκάδας – Περιστέρι Betsson
17:30 Παναθηναϊκός AKTOR – Μαρούσι
17:30 ΠΑΟΚ – Άρης
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
13:00 Μύκονος Betsson – Βίκος Ιωαννίνων
16:00 Ολυμπιακός – Καρδίτσα
9η αγωνιστική
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου
16:00 ΠΑΟΚ – Προμηθέας Πατρών
17:00 ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου
17:00 Μαρούσι – Ηρακλής
17:00 Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα
17:30 Άρης – Βίκος Ιωαννίνων
Κυριακή 6 Δεκεμβρίου
15:00 Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR
17:30 Δόξα Λευκάδας – Ολυμπιακός
10η αγωνιστική
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Άρης
17:00 Προμηθέας Πατρών – Μύκονος Betsson
17:30 Καρδίτσα – Μαρούσι
17:30 Περιστέρι Betsson – ΑΕΚ
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου
13:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
16:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Ηρακλής
17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Δόξα Λευκάδας
11η αγωνιστική
Σάββατο 19 Δεκεμβρίου
15:00 Άρης – Προμηθέας Πατρών
16:00 Μύκονος Betsson – Καρδίτσα
17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Περιστέρι Betsson
17:00 Ηρακλής – Κολοσσός Ρόδου
17:00 Μαρούσι – ΠΑΟΚ
Κυριακή 20 Δεκεμβρίου
13:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός
16:00 Δόξα Λευκάδας – Παναθηναϊκός AKTOR
12η αγωνιστική
Κυριακή 27 Δεκεμβρίου
13:00 Ολυμπιακός – Μύκονος Betsson
13:00 Περιστέρι Betsson – Άρης
17:00 Ηρακλής – Βίκος Ιωαννίνων
17:00 Καρδίτσα – Δόξα Λευκάδας
17:00 Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου
17:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR
19:30 Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ
13η αγωνιστική
Κυριακή 3 Ιανουαρίου
13:00 ΑΕΚ – Καρδίτσα
13:00 ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος Betsson
17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Προμηθέας Πατρών
17:00 Δόξα Λευκάδας – Μαρούσι
17:30 Άρης – Ηρακλής
21:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός
14η αγωνιστική
Σάββατο 9 Ιανουαρίου
Άρης – Καρδίτσα
Δόξα Λευκάδας – ΑΕΚ
Μύκονος Betsson – Ηρακλής
Περιστέρι Betsson – Κολοσσός Ρόδου
Προμηθέας Πατρών – ΠΑΟΚ
Κυριακή 10 Ιανουαρίου
Μαρούσι – Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός – Βίκος Ιωαννίνων
15η αγωνιστική
Σάββατο 16 Ιανουαρίου
Βίκος Ιωαννίνων – Άρης
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Ηρακλής – Δόξα Λευκάδας
Καρδίτσα – Περιστέρι Betsson
Μύκονος Betsson – Μαρούσι
Κυριακή 17 Ιανουαρίου
Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός AKTOR – Προμηθέας Πατρών
16η αγωνιστική
Σάββατο 23 Ιανουαρίου
Βίκος Ιωαννίνων – Κολοσσός Ρόδου
Καρδίτσα – Ηρακλής
Μαρούσι – Άρης
Ολυμπιακός – Δόξα Λευκάδας
ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson
Περιστέρι Betsson – Προμηθέας Πατρών
Κυριακή 24 Ιανουαρίου
Παναθηναϊκός AKTOR – ΑΕΚ
17η αγωνιστική
Σάββατο 30 Ιανουαρίου
ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson
Άρης – ΠΑΟΚ
Δόξα Λευκάδας – Καρδίτσα
Μαρούσι – Βίκος Ιωαννίνων
Προμηθέας Πατρών – Κολοσσός Ρόδου
Κυριακή 31 Ιανουαρίου
Ηρακλής – Παναθηναϊκός AKTOR
Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός
18η αγωνιστική
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου
Καρδίτσα – Μύκονος Betsson
Κολοσσός Ρόδου – ΑΕΚ
ΠΑΟΚ – Μαρούσι
Περιστέρι Betsson – Βίκος Ιωαννίνων
Προμηθέας Πατρών – Άρης
Κυριακή 7 Φεβρουαρίου
Ολυμπιακός – Ηρακλής
Παναθηναϊκός AKTOR – Δόξα Λευκάδας
19η αγωνιστική
Σάββατο 13 Φεβρουαρίου
Βίκος Ιωαννίνων – Μύκονος Betsson
Ηρακλής – Προμηθέας Πατρών
Μαρούσι – Καρδίτσα
Κυριακή 14 Φεβρουαρίου
Άρης – Κολοσσός Ρόδου
Δόξα Λευκάδας – ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Περιστέρι Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR
20ή αγωνιστική
Σάββατο 6 Μαρτίου
ΑΕΚ – Βίκος Ιωαννίνων
Κολοσσός Ρόδου – Μαρούσι
Μύκονος Betsson – Περιστέρι Betsson
ΠΑΟΚ – Ηρακλής
Προμηθέας Πατρών – Δόξα Λευκάδας
Κυριακή 7 Μαρτίου
Καρδίτσα – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης
21η αγωνιστική
Σάββατο 13 Μαρτίου
Βίκος Ιωαννίνων – Ηρακλής
Άρης – Δόξα Λευκάδας
Καρδίτσα – Προμηθέας Πατρών
Μύκονος Betsson – ΑΕΚ
Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ
Κυριακή 14 Μαρτίου
Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός – Μαρούσι
22η αγωνιστική
Σάββατο 20 Μαρτίου
Βίκος Ιωαννίνων – Καρδίτσα
ΑΕΚ – Προμηθέας Πατρών
Δόξα Λευκάδας – Κολοσσός Ρόδου
Μαρούσι – Περιστέρι Betsson
Κυριακή 21 Μαρτίου
Ηρακλής – Άρης
Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος Betsson
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
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