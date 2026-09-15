Νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ και στους συνοδηγούς δικύκλων

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι πλέον και οι συνοδηγοί, καθώς ο νέος ΚΟΚ προβλέπει κυρώσεις και για τους επιβάτες, οι οποίες υπό προϋποθέσεις μπορεί να μεταφέρονται και στον οδηγό του οχήματος.

Η δημιουργία μιας διαφορετικής οδικής κουλτούρας και η ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους αποτελούν τα τελευταία χρόνια βασικούς στόχους της πολιτείας, όπως βλέπουμε από όλες τις κινήσεις που γίνονται, με τους ελέγχους να έχουν αυξηθεί σημαντικά και τις κάμερες και τα ραντάρ ταχύτητας να αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στην επιτήρηση του οδικού δικτύου.

Σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε και η αλλαγή στην ισχύουσα νομοθεσία, με τον νέο ΚΟΚ να έχεi αυστηροποιήσει αρκετές κυρώσεις, ενώ έχει φέρει νέες ρυθμίσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις που συναντώνται στους δρόμους

Σε αυτό το πλαίσιο, μία από τις σημαντικότερες αλλαγές έχει να κάνει με το ότι στο στόχαστρο των αρχών έχουν μπει πλέον οι συνοδηγοί και οι επιβαίνοντες των οχημάτων.



Ένα από τα σημεία, λοιπόν, στα οποία οι οδηγοί θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή είναι η υποχρεωτική χρήση του κράνους. Η μη συμμόρφωση με τη σχετική διάταξη επισύρει πλέον αυστηρές κυρώσεις, οι οποίες επιβάλλονται όχι μόνο στον οδηγό, αλλά και στον συνεπιβάτη.

Ο νέος ΚΟΚ, στο άρθρο 16, ορίζει πως οι οδηγοί και οι επιβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων που δεν διαθέτουν κουβούκλιο υποχρεούνται να φορούν προστατευτικό κράνος, το οποίο πρέπει να είναι κανονικά δεμένο, ώστε να παρέχει την απαιτούμενη προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την νομοθεσία, για οδηγό δίκυκλου που δεν φορά κράνος προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ παράλληλα προβλέπεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες.

Ωστόσο, η υποχρέωση δεν αφορά αποκλειστικά τον οδηγό αφού ο νέος ΚΟΚ προβλέπει συγκεκριμένες ευθύνες και για τον συνοδηγό. Όπως ορίζεται ρητά, σε περίπτωση που ο συνεπιβάτης μοτοσικλέτας δεν φορά κράνος, τότε έρχεται και αυτός αντιμέτωπος με πρόστιμο 350 ευρώ.

Κάτι που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι πως το ζήτημα δεν σταματά εκεί, αφού η νομοθεσία ορίζει και πολύ συγκεκριμένες προβλέψεις για την ευθύνη του οδηγού ως προς την μεταφορά των επιβατών, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα οι πράξεις του συνοδηγού να μεταφέρονται και στον οδηγό.

Ειδικότερα, στο άρθρο 37 ορίζεται πως ο οδηγός μοτοσικλέτας οφείλει να μεριμνά για την ασφάλεια των συνεπιβατών του και, μεταξύ άλλων, για την εξασφάλιση της χρήσης του προστατευτικού κράνους.

πηγή: carandmotor.gr

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