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GOSSIP - LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Σάλος με διαφήμιση αθλητικών

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clock 14:00 | 15/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει μια νέα διαφήμισηαθλητικών προβλέψεων με πρωταγωνίστρια τη Σίντνεϊ Σουίνι, με Ολυμπιονίκες και άλλες κορυφαίες αθλήτριες να καταγγέλλουν ότι η καμπάνια σεξουαλικοποιεί τον γυναικείο αθλητισμό και υποβαθμίζει την πραγματική δύναμη, την ικανότητα και τα επιτεύγματα των γυναικών στον χώρο του αθλητισμού.

Η καμπάνια δημιουργήθηκε για την αμερικανική εταιρεία αθλητικών προβλέψεων Novig και παρουσιάζει τη Σίντνεϊ Σουίνι με ελάχιστα ή καθόλου ρούχα, ενώ προσποιείται ότι συμμετέχει σε διάφορα αθλήματα.

Η διαφήμιση έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ορισμένες από τις εικόνες, η 29χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός εμφανίζεται γυμνή, καλύπτοντας σημεία του σώματός της με διάφορα αθλητικά αντικείμενα και εξοπλισμό.

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