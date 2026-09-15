Σίντνεϊ Σουίνι: Σάλος με διαφήμιση αθλητικών

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει μια νέα διαφήμισηαθλητικών προβλέψεων με πρωταγωνίστρια τη Σίντνεϊ Σουίνι, με Ολυμπιονίκες και άλλες κορυφαίες αθλήτριες να καταγγέλλουν ότι η καμπάνια σεξουαλικοποιεί τον γυναικείο αθλητισμό και υποβαθμίζει την πραγματική δύναμη, την ικανότητα και τα επιτεύγματα των γυναικών στον χώρο του αθλητισμού.

Η καμπάνια δημιουργήθηκε για την αμερικανική εταιρεία αθλητικών προβλέψεων Novig και παρουσιάζει τη Σίντνεϊ Σουίνι με ελάχιστα ή καθόλου ρούχα, ενώ προσποιείται ότι συμμετέχει σε διάφορα αθλήματα.

Η διαφήμιση έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ορισμένες από τις εικόνες, η 29χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός εμφανίζεται γυμνή, καλύπτοντας σημεία του σώματός της με διάφορα αθλητικά αντικείμενα και εξοπλισμό.

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