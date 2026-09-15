Φοιτητικές εστίες Ιωαννίνων: «Ζούμε μέσα στη μούχλα» -Λίγο ζεστό νερό, φίδια και απειλές έξωσης για 40 ευρώ

Δύο ώρες θέρμανση και ζεστό νερό την ημέρα ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, μούχλα στους τοίχους, λιγοστά ψυγεία και πλυντήρια τα οποία σπάνια συντηρούνται, με αποτέλεσμα να χαλάνε συχνά, χορτάρια ύψους περίπου 1,5 μέτρων που συγκεντρώνουν φίδια ακόμα και ποντίκια.

Τις τραγικές συνθήκες, κάτω από τις οποίες διαβιούν περίπου 400-450 φοιτητές στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιγράφει η πρόεδρος του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Νατάσα Γκάκι.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, εκτός από τη μεγάλη καθημερινή ταλαιπωρία, συνέπεια των πολύ δύσκολων συνθηκών διαβίωσης είναι φοιτητές να παρουσιάζουν συχνά προβλήματα υγείας.

Παράλληλα, η κ. Γκάκι αναφέρεται και στο νέο κανονισμό των φοιτητικών εστιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον οποίο ψήφισε η διοίκηση του πανεπιστημίου. Τον χαρακτήρισε ως απαράδεκτο, σημειώνοντας ότι οι πρυτανικές Αρχές του τριτοβάθμιου ιδρύματος λειτουργούν με αυτήν τους την απόφαση ως τοκογλύφοι, φέρνοντας σε αδιέξοδο φοιτητές ορφανούς, φοιτητές με αναπηρία και φοιτητές των οποίων οι οικογένειες ανήκουν σε πολύ χαμηλού εισοδήματος κοινωνικά στρώματα.

Να σημειωθεί ότι ο κανονισμός συνδέει τη μη καταβολή από κάθε φοιτητή του μηνιαίου ενοικίου - διδάκτρων ύψους 40 ευρώ με τη μεταφορά του χρέος στην εφορία, την έξωση από τις φοιτητικές εστίες και με τη μη δυνατότητα λήψης πτυχίου.

Οι πρυτανικές Αρχές του τριτοβάθμιου ιδρύματος δεν τοποθετήθηκαν επί του θέματος, καθώς η διοίκηση επικαλέστηκε φόρτο εργασίας.

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Φοιτητικές εστίες Ιωαννίνων

Πληθώρα τα προβλήματα

Ειδικότερα και σύμφωνα με την κ. Γκάκι, πληθώρα προβλημάτων αντιμετωπίζουν οι φοιτητές που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες.

«Τα κτίρια είναι ασυντήρητα. Ζεστό νερό για να κάνουμε μπάνιο, ακόμα και το χειμώνα, έχουμε μόλις δύο ώρες την ημέρα. Ακόμα και βραστήρες χρησιμοποιούμε, για να πλυθούμε. Δυστυχώς, το ίδιο ισχύει και με τη θέρμανση, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να αρρωσταίνουμε πολύ συχνά το χειμώνα. Οι κοινόχρηστοι χώροι είναι γεμάτοι μούχλα. Τα ψυγεία και τα πλυντήρια, εκτός του ότι δεν επαρκούν, χαλάνε πολύ συχνά, αφού δεν συντηρούνται σωστά. Τα χορτάρια φτάνουν στο 1,5 μέτρο και καθημερινά κινδυνεύουμε από φίδια και ποντίκια. Τα τελευταία τρία χρόνια η διοίκηση του πανεπιστημίου πανηγυρίζει ότι έχει πάρει πολλά χρήματα αλλά εμείς οι φοιτητές δεν τα είδαμε πουθενά αυτά και συνεχίζουμε να ζούμε μέσα στη μούχλα», αναφέρει στο ethnos.gr η κ. Γκάκι.

Κατά την ίδια, τραγικότερη όλων είναι η κατάσταση στην Α' Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, της οποίας τον τελευταίο 1,5 χρόνο περίπου το 1/3 βρίσκεται υπό ανακαίνιση. Οι περίπου τριάντα φοιτητές που διαβιούν στο υπόλοιπο κτίριο, δεν έχουν για μέρες ζεστό νερό και εξυπηρετούνται με μόνο ένα πλυντήριο.

Image Φοιτητικές εστίες Ιωαννίνων

«Παρουσιάζονται συχνά διάφορα θέματα υγείας σε φοιτητές. Πριν από λίγο καιρό πολλά άτομα παρουσίασαν στομαχικά προβλήματα εξαιτίας του νερού της βρύσης. Επίσης, λόγω έλλειψης θέρμανσης και ζεστού νερού πολλοί αρρωσταίνουν πολύ εύκολα. Μάλιστα, στο εσωτερικό κανονισμό των φοιτητικών εστιών η διοίκηση λέει να μην χρησιμοποιούμε θερμαντικά σώματα, για να ζεσταθούμε. Πώς να αντέξουμε το χειμώνα το κρύο που κάνει στα Γιάννενα;», τονίζει η πρόεδρος του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Image Φοιτητικές εστίες Ιωαννίνων

Ο νέος εσωτερικός κανονισμός

Στις 28 του περασμένου Αυγούστου ψήφισαν οι πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το νέο εσωτερικό κανονισμό για τις φοιτητικές εστίες, με την κ. Γκάκι να τονίζει ότι ποτέ δεν είχε τεθεί ως προϋπόθεση η καταβολή αυτών των 40 ευρώ για τη λήψη του πτυχίου.

«Πολλοί φοιτητές δεν έχουν να δώσουν τα χρήματα και αυτή η οφειλή πλέον θα μεταφέρεται στην εφορία. Επίσης, όσοι δεν πληρώσουν, απειλούνται με έξωση από τις εστίες και δεν θα μπορούν να πάρουν πτυχίο. Αυτά τα 40 ευρώ έχουν χρυσοπληρωθεί από τις λιγοστές οικονομίες των γονιών μας. Μιλάμε για φοιτητές ορφανούς, για φοιτητές με αναπηρία, για φοιτητές των οποίων οι οικογένειες δεν έχουν εισοδήματα. Πήγαμε να μείνουμε στις εστίες, διότι δεν είχαμε χρήματα, να νοικιάσουμε ένα διαμέρισμα. Όταν άκουσαν για την εφορία, πολλοί φοιτητές και οι γονείς τους έκλαιγαν. Δυστυχώς, η διοίκηση του πανεπιστημίου με το νέο κανονισμό, τον οποίο ψήφισε πραξικοπηματικά μέσα στο καλοκαίρι, φέρεται ως τοκογλύφος. Εδώ και τρία χρόνια θέλει να διώξει, όποιον φτωχό φοιτητή έχει μείνει στις εστίες», σημειώνει η κ. Γκάκι.

Η ίδια αναφέρει ακόμα ότι την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου οι φοιτητές - ένοικοι των εστιών θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση και θα αποφασίσουν τη μορφή των κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσουν, οι οποίες θα ξεκινήσουν άμεσα και θα είναι διαρκείας.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

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