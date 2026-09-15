Μαζωνάκης: Η ανάρτηση γυναίκας που υποβλήθηκε σε 18 πλασμαφαιρέσεις -«Τον σκότωσαν εγκληματίες»

Μια προσωπική μαρτυρία για την πλασμαφαίρεση και συγκεκριμένα τη θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος (Therapeutic Plasma Exchange – TPE) προκαλεί ενδιαφέρον στα social media, με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Χρήστρια του Facebook, η οποία αναφέρει ότι έχει υποβληθεί συνολικά σε 18 συνεδρίες TPE, περιγράφει μέσα από τη δική της εμπειρία τη διαδικασία, τον θεραπευτικό της ρόλο, αλλά και τους κινδύνους που, όπως επισημαίνει, τη συνοδεύουν.

«Άμα θέλετε να μιλήσουμε για πλασμαφαίρεση, είμαι εγώ εδώ για εσάς. 18 μαγικές συνεδρίες TPE στο βιογραφικό μου», γράφει αρχικά.

Όπως εξηγεί, TPE σημαίνει «Therapeutic Plasma Exchange», δηλαδή θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος. Με απλά λόγια περιγράφει το πλάσμα ως το υγρό μέρος του αίματος, μέσα στο οποίο βρίσκονται τα έμμορφα στοιχεία του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ανάρτησή της, η διαδικασία χρησιμοποιείται θεραπευτικά σε συγκεκριμένες παθήσεις, με στόχο, μεταξύ άλλων, την απομάκρυνση από την κυκλοφορία ουσιών όπως παθολογικά αντισώματα.

«Στην πλασμαφαίρεση λοιπόν όλα αυτά αφαιρούνται και παίρνεις καινούργιο πλάσμα χωρίς μπερδεμένα αντισώματα. Γίνεσαι πολύ πιο γρήγορα καλά και κερδίζουν χρόνο οι γιατροί σου να διαχειριστούν πιο μακροπρόθεσμα το σαλταρισμένο ανοσοποιητικό σου», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας με δικά της λόγια την εμπειρία της.

Η ίδια χαρακτηρίζει τη θεραπευτική πλασμαφαίρεση σωτήρια σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει σοβαρή ιατρική ένδειξη. Παράλληλα, αναφέρεται στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η διαδικασία στον οργανισμό και στην ανάγκη στενής ιατρικής παρακολούθησης.

«Είναι LIFE SAVING», τονίζει, προσθέτοντας ότι κατά τη διαδικασία τοποθετείται ειδικός καθετήρας στον λαιμό, ώστε να προχωράει αμεσότερα η διαδικασία. Η χρήστρια υποστηρίζει ακόμη ότι μετά τις συνεδρίες είχε παρατηρήσει σημαντική αλλαγή στην εμφάνισή της, την οποία περιγράφει με χιούμορ: «Σε κάνει λες και έχεις πιει τον ορό της ομορφιάς. Λάμπεις. Φαίνεσαι η καλύτερη εμφανισιακά εκδοχή του εαυτού σου».

Ακριβώς αυτή η προσωπική παρατήρηση είναι που την οδηγεί να θέσει το βασικό ερώτημα της ανάρτησής της: κατά πόσο μια τέτοια ιατρική διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς θεραπευτική ένδειξη και με στόχο την εμφάνιση. Στο τελευταίο μέρος της ανάρτησής της η γυναίκα συνδέει τη δική της εμπειρία με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη θλίψη και την οργή της για τον θάνατό του.

«Από την Τετάρτη ακούω Μαζωνάκη και κλαίω», γράφει και συνεχίζει: «Στην εποχή της πληροφορίας, ας σκεφτούμε σοβαρά αν μια ιατρική πράξη τόσο επεμβατική στη βιολογία του σώματός μας αξίζει να γίνεται για την ομορφιά».

Μάλιστα, απορρίπτει τη σύγκριση με άλλες αισθητικές παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι, κατά την άποψή της, η πλασμαφαίρεση αποτελεί πολύ πιο επεμβατική διαδικασία. «Ακόμα κι αν είσαι ασφαλής, θα βάλεις το αίμα σου σε μια φυγόκεντρο, θα πετάξεις το υγρό μισό και θα επιστρέψεις μέσα σου άλλο, για να νιώσεις όμορφος;», διερωτάται.

Η ίδια καταλήγει αναφερόμενη στις δύο περιόδους της ζωής της κατά τις οποίες, όπως λέει, η θεραπευτική πλασμαφαίρεση αποδείχθηκε καθοριστική για την υγεία της.

«Εμένα η πλασμαφαίρεση με κράτησε ζωντανή το 2017 και φέτος τον Απρίλιο. Τη θεωρώ κορυφαία διαδικασία. Αλλά για ασθενείς. Που πεθαίνουν. Μόνο. Τον Μαζωνάκη τον σκότωσαν εγκληματίες», γράφει.

Ολόκληρη η ανάρτηση

Άμα θέλετε να μιλήσουμε για πλασμαφαιρεση είμαι εγώ εδώ για εσάς. 18 μαγικες συνεδρίες TPE στο βιογραφικό μου . Και πααααααμε . TPE σημαίνει therapeutic plasma exchange. Θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος .Καταρχήν τι είναι το πλάσμα. Το αίμα μας έχει στέρεα στοιχεία τα οποία κολυμπάνε σε ένα ζουμί . Το πλάσμα. Η διαδικασία αυτή είναι θεραπευτική σε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ παθήσεις γιατί κάποια προβληματικά πράγματα κολυμπάνε στο πλάσμα. Ο στόχος είναι τα αντισώματα , που η δουλειά τους είναι ν μας προστατεύουν αλλά μερικές φορές μπερδεύονται και αρχίζουν και τσακώνονται με το σωμα που τα έχει δημιουργήσει. Στην πλασμαφαιρεση λοιπόν όλα αυτά αφαιρούνται και παίρνεις καινούργιο πλάσμα χωρίς μπερδεμένα αντισώματα .

Γίνεσαι πολύ πιο γρήγορα καλά και κερδίζουν χρόνο οι γιατροί σου να διαχειριστούν πιο μακροπρόθεσμα το σαλταρισμένο ανοσοποιητικο σου. Είναι μια διαδικασία που επιλέγεται να γίνει όταν παίζει να μην προλάβουμε να μαζέψουμε τη φάση μόνο με φάρμακα και φλερτάρεις με την επόμενη διάσταση. Είναι LIFE SAVING. Μαζί όμως με τα αντισώματα χάνεις παράγοντες πήξης όπως το ινοδογονο το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται .Και χάνεις και ασβέστιο. Και αυτό αν δεν δωθεί απλα η καρδιά σου θα σταματήσει να χτυπάει. Επίσης η TPE κανονικά γίνεται από έναν μεγάλο μεγάλο καθετήρα που μπαίνει στο λαιμό σου για να τραβάει και να επιστρέφει με επαρκή ταχύτητα. Και σε κάνει καλά .Αλλά εκτός από καλά , η διαδικασία έχει μια υπέροχη παρενέργεια .

ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΠΙΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ.Λάμπεις . Φαίνεσαι η καλύτερη εμφανισιακά εκδοχή του εαυτού σου. Φυσικά αυτό δεν κρατάει για πάντα , το σώμα σου θα μεταβολίσει και θα αντικαταστήσει το ξένο πλάσμα με δικό του .Αυτά από μένα . Από την Τέταρτη ακούω Μαζωνάκη και κλαίω . Για τον άνθρωπο που ένιωθε μόνος , που τον πλήγωσαν οι πιο δικοί του κι έφυγε απροστάτευτος πάνω σε μια διαδικασία που έχει κινδύνους και μάλλον ο χειριστής του μηχανήματος δεν ήξερε να το δουλέψει.

Στην εποχή της πληροφορίας , ας σκεφτούμε σοβαρά αν μια ιατρική πράξη τόσο επεμβατική στην βιολογία του σώματος μας αξίζει να γίνεται για την ομορφιά. Και μην ακούσω για πλαστικές και μποτοξ και υαλουρονικα.Είναι ΜΑΚΡΑΝ πιο επεμβατική η αλλαγή την βιολογίας ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΑΣ. Κι ας ξέρει να την κάνει ο χειριστής . Κι ας είσαι τελείως ασφαλής ( στα πλαίσια των ρίσκων που έχει ούτως ή άλλως η TPE) .Ακόμα κι αν είσαι ασφαλής , θα βάλεις το αίμα σου σε μια φυγόκεντρο , θα πετάξεις το υγρό μισό και θα επιστρέψεις μέσα σου άλλο , για να νιώσεις όμορφος;;Έμενα η πλασμαφαιρεση με κράτησε ζωντανή το 2017 και φέτος τον Απρίλιο . Την θεωρώ κορυφαία διαδικασία. Αλλά για ασθενείς. Που πεθαίνουν . Μόνο. Τον Μαζωνάκη τον σκότωσαν οι εγκληματίες .

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