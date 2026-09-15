ΝATO: Σκάνδαλο κατασκοπείας και έρωτα μέσω Tinder σε βρετανική βάση

Μια ερωτική γνωριμία μέσω της εφαρμογής Tinder μεταξύ ενός ανώτερου αξιωματικού του ΝΑΤΟ και μιας γυναίκας ρωσικής καταγωγής πυροδότησε συναγερμό ασφαλείας σε βρετανική στρατιωτική βάση, εν μέσω φόβων ότι η ίδια λειτουργούσε ως κατάσκοπος του Κρεμλίνου.

Ο Ισπανός αξιωματικός του ναυτικού διατηρούσε σχέση με τη Janina White, Βρετανοπολωνή υπήκοο γεννημένη στη Σοβιετική Ρωσία, όταν εκείνη κατηγορήθηκε ως πράκτορας της Μόσχας. Ο αξιωματικός υπηρετούσε στη Συμμαχική Ναυτική Διοίκηση (Marcom) στο Northwood HQ, η οποία παρακολουθεί ρωσικά υποβρύχια και πολεμικά πλοία, καθώς και δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου του Πούτιν.

Ο αξιωματικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα όταν οι ισπανικές και νατοϊκές αρχές υποψιάστηκαν τη σύντροφό του. Το προσωπικό της βάσης του αφαιρέσε την άδεια εισόδου, ενώ ο διοικητής του απαγόρευσε την πρόσβαση. Το καλοκαίρι του 2025 απομακρύνθηκε από τη βάση και επέστρεψε στην Ισπανία.







Η 49χρονη White αρνείται τις κατηγορίες περί κατασκοπείας, δηλώνοντας θύμα διάκρισης λόγω της καταγωγής της. Η ίδια υποστηρίζει ότι δεν έχει αποδειχθεί τίποτα εις βάρος της.

«Σίγουρα γνωρίζω ότι δεν είμαι Ρωσίδα κατάσκοπος. Την τελευταία φορά που το έλεγξα, δεν ήμουν», δήλωσε.

Ωστόσο, αποκάλυψε ότι Ρώσος πράκτορας της FSB με το όνομα Andrei την ανέκρινε για δύο ώρες σε καφετέρια της Αγίας Πετρούπολης, κατά τη διάρκεια ταξιδιού της για να δει τον άρρωστο πατέρα της.

«Με ρώτησαν αν γνώριζα οτιδήποτε για τη δουλειά του. Είπα όχι. Είχαμε κανόνα στο σπίτι να μη μιλάει για τη δουλειά του», ανέφερε. «Ήξερα ότι ασχολιόταν με τον ρωσικό σκιώδη στόλο και τα υποβρύχια, αλλά υπήρχε απόλυτη απαγόρευση συζήτησης λεπτομερειών».

Η πιο θωρακισμένη βάση της Ευρώπης



Η σχέση τους ξεκίνησε το 2024. Υποψίες εγέρθηκαν όταν η White παρευρέθηκε σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στη βάση. Τον Ιούνιο του 2025, η άδεια πρόσβασης του αξιωματικού ανακλήθηκε, αλλά η ίδια ισχυρίζεται ότι ταξίδεψαν μαζί στη βάση της Oeiras στην Πορτογαλία λίγες ημέρες μετά.

«Περάσαμε δύο ημέρες στην πιο ασφαλή βάση του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Εγώ καθόμουν στην πισίνα και έπινα καφέ», δήλωσε.

Απομόνωση και δικαστικός αγώνας



Ο Ισπανός αξιωματικός κατήγγειλε ότι υπέστη επαγγελματική και κοινωνική απομόνωση. Η White ισχυρίζεται ότι ο πρώην σύντροφός της αποπειράθηκε να δώσει τέλος στη ζωή του το 2025, νιώθοντας προδομένος.

«Όλη η κρατική μηχανή μου συμπεριφέρθηκε σαν να είμαι εχθρός. Θέλω να μάθω γιατί λήφθηκε αυτή η απόφαση», σημείωσε η White, η οποία προσέφυγε δικαστικά κατά του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με άρθρο της Telegraph.

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