Ένωση Ηρακλείου: Καταγραφή ασυγκόμιστων οινοσταφύλων για τη στήριξη των παραγωγών

«Με στόχο την άμεση στήριξη του αγροτικού κόσμου σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, η Ένωση Ηρακλείου αναλαμβάνει δράση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ασυγκόμιστων σταφυλιών. Ανταποκρινόμενη στην έκδηλη αγωνία των αμπελουργών και την πίεση του χρόνου, η οργάνωση προχωρά σε καταγραφή των αδιάθετων ποσοτήτων οινοσταφύλων, ώστε να σχεδιαστεί μια οργανωμένη διαδικασία παραλαβής και να διεκδικηθεί η απαραίτητη κρατική συνδρομή.»

Η ανακοίνωση της ΕΑΣΗ

Η Ένωση Ηρακλείου αφουγκραζόμενη την αγωνία των παραγωγών και συναισθανόμενη την πίεση του χρόνου, ενημερώνει τους παραγωγούς-μέλη της ότι πραγματοποιεί καταγραφή των ποσοτήτων οινοσταφύλων που δεν έχουν ακόμη συγκομιστεί, με σκοπό να διερευνηθεί η δυνατότητα οργανωμένης παραλαβής τους.

Η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών είναι ιδιαίτερα σημαντική, προκειμένου να υπάρξει ολοκληρωμένη εικόνα των διαθέσιμων ποσοτήτων για την οργάνωση και διευκόλυνση της διαδικασίας παραλαβής τους και, στη συνέχεια, να ζητηθεί η συνδρομή και η υποστήριξη της Πολιτείας .

Παρακαλούμε όσους παραγωγούς διαθέτουν ακόμη ασυγκόμιστα οινοστάφυλα να μας γνωστοποιήσουν την εκτίμησή τους για τις ποσότητες ανά ποικιλία σταφυλιών εφόσον τα σταφύλια είναι έτοιμα για άμεση συγκομιδή (βαθμοί).

Επίσης παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας, καθώς η έγκαιρη συγκέντρωση των στοιχείων είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις απαιτούμενες ενέργειες και να εξεταστεί η δυνατότητα συνδρομής στη διαδικασία. Η συμμετοχή σας και η ακριβής καταγραφή των διαθέσιμων ποσοτήτων θα συμβάλουν σημαντικά στην προσπάθεια να μην παραμείνουν αδιάθετα και αναξιοποίητα προϊόντα της φετινής παραγωγής.

Να αποστείλετε τα παραπάνω στοιχεία έως την Πέμπτη 17/9/2026 στο τηλέφωνο 2810378148.

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