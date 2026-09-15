Θάνατος Μαζωνάκη: Στον ανακριτή σήμερα οι δύο γιατροί – Τα 49 κρίσιμα λεπτά και τα alarm που αγνοήθηκαν

Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που βρίσκονταν στην κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, την ώρα που νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έρχονται να συμπληρώσουν το παζλ των κρίσιμων λεπτών πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Οι δύο γιατροί καλούνται να δώσουν απαντήσεις για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον τόσο οι ενέργειές τους όσο και οι χρόνοι που καταγράφονται ηλεκτρονικά από το μηχάνημα, από την έναρξη της διαδικασίας μέχρι τις αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις και την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και τις πληροφορίες του protothema.gr, το μηχάνημα ενεργοποιήθηκε στις 14:14, χωρίς όμως εκείνη τη στιγμή να έχει αρχίσει η ανταλλαγή αίματος με τον ασθενή. Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΛΑΣ, όπως η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να εισήλθε στο ιατρείο μεταξύ 13:50 έως 14:00.

Εννέα λεπτά αργότερα από την ενεργοποίηση του μηχανήματος, καταγράφεται το πρώτο alarm του συστήματος. Κατά την αξιολόγηση των δεδομένων από τους ερευνητές, η συγκεκριμένη ένδειξη μπορεί να συνδέεται είτε με πρόβλημα στη σωλήνωση, όπως τσάκισμα κάποιου σωλήνα, είτε με μεταβολή της πίεσης του ασθενούς.

Η ουσιαστική έναρξη της διαδικασίας, δηλαδή η ανταλλαγή αίματος, καταγράφεται στις 14:37. Από εκεί και πέρα αρχίζει το πλέον κρίσιμο τμήμα του χρονικού.

Η συγκεκριμένη ώρα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί πλέον αντικειμενικό ψηφιακό στοιχείο για το πότε ξεκίνησε η θεραπεία και έρχεται να προστεθεί στα υπόλοιπα δεδομένα από τις κάμερες, τις φωτογραφίες, τις καταθέσεις και τα ηλεκτρονικά αρχεία.

Στις 15:22 καταγράφεται η πρώτη κρίσιμη παύση. Το μηχάνημα σταματά πλέον να πραγματοποιεί την ανταλλαγή αίματος.

Αυτό είναι το χρονικό σημείο στο οποίο επικεντρώνεται ιδιαίτερα η έρευνα, καθώς από εκεί και μετά το σύστημα αρχίζει να καταγράφει αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις. Οι Αρχές εξετάζουν τι ακριβώς είχε συμβεί στον ασθενή τη συγκεκριμένη στιγμή και ποιες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν μέσα στο ιατρείο.

Μέχρι τις 15:45, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν ανακτηθεί, το μηχάνημα καταγράφει τρεις ακόμη συναγερμούς. Κατά την αξιολόγηση που γίνεται από την αστυνομική έρευνα, τα συγκεκριμένα alarm συνδέονται με την απουσία καρδιακών παλμών.

Το εύρημα αυτό αποκτά εξαιρετική σημασία για τη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να προσδιορίσουν πότε ακριβώς εκδηλώθηκε η σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή και ποια ήταν η αντίδραση των παριστάμενων γιατρών.

Το πλέον κρίσιμο νέο στοιχείο αφορά όσα φαίνεται να έγιναν στις 15:45. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, μετά τα επαναλαμβανόμενα alarm δόθηκε εκ νέου εντολή στο μηχάνημα να ξεκινήσει να λειτουργεί. Ωστόσο, το σύστημα σταμάτησε αμέσως μόνο του.

Το συγκεκριμένο ψηφιακό ίχνος εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι Αρχές θέλουν να διαπιστώσουν τι ακριβώς εντόπιζε το μηχάνημα εκείνη τη στιγμή και για ποιο λόγο δεν επέτρεψε ουσιαστικά τη συνέχιση της διαδικασίας.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν έγινε η προσπάθεια επανεκκίνησης και ποιες ενδείξεις είχαν ήδη στη διάθεσή τους οι γιατροί.

Το χρονικό που πρέπει να «κουμπώσει» με την κλήση στο ΕΚΑΒ



Τα νέα δεδομένα προστίθενται στο ήδη γνωστό στοιχείο ότι η κλήση προς το ΕΚΑΒ έγινε στις 16:11.

Έτσι, από την πρώτη παύση της θεραπείας στις 15:22 μέχρι την κλήση για επείγουσα βοήθεια μεσολαβούν 49 λεπτά, ενώ στο ενδιάμεσο το μηχάνημα καταγράφει επανειλημμένα alarm και μία αποτυχημένη προσπάθεια επανεκκίνησης στις 15:45.

Το πλήρες χρονικό έχει ως εξής:

14:14: Το μηχάνημα ενεργοποιείται. Σε αυτή τη φάση ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει ακόμη συνδεθεί για ανταλλαγή αίματος.

14:23: Καταγράφεται το πρώτο alarm. Σύμφωνα με την αξιολόγηση που γίνεται στο πλαίσιο της έρευνας, τέτοια ένδειξη μπορεί να παραπέμπει είτε σε πρόβλημα στη σωλήνωση είτε σε ζήτημα πίεσης του ασθενούς.

14:37: Ξεκινά η πραγματική διαδικασία ανταλλαγής αίματος και η θεραπεία μπαίνει στην κύρια φάση της.

15:22: Καταγράφεται η πρώτη παύση της θεραπείας. Από αυτό το σημείο το μηχάνημα σταματά να δίνει αίμα.

Από 15:22 έως 15:45: Το σύστημα καταγράφει συνολικά τρία νέα alarm, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, συνδέονται με απουσία καρδιακών παλμών.

15:45: Γίνεται προσπάθεια να τεθεί ξανά σε λειτουργία το μηχάνημα.

Αμέσως μετά τις 15:45: Το μηχάνημα σταματά από μόνο του σχεδόν αμέσως μετά την επανεκκίνηση.

16:11: Καλείται το ΕΚΑΒ, δηλαδή 49 λεπτά μετά την πρώτη παύση της θεραπείας στις 15:22.

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