Κρήτη: Κλειστό το Φαράγγι της Σαμαριάς – Φόβος για ισχυρές βροχοπτώσεις

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Εκτός λειτουργίας θα παραμείνει σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, ο Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων, καθώς το Φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό και από τις δύο εισόδους του για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), η απόφαση ελήφθη μετά την αξιολόγηση των σημερινών ενδείξεων της εφαρμογής nowcasting, αλλά και του επικαιροποιημένου πρωινού δελτίου καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Οι μετεωρολογικές προγνώσεις προειδοποιούν για ισχυρές βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν έως και τα 25 mm στο Ξυλόσκαλο και έως τα 20 mm στην Αγία Ρουμέλη.

Οι τιμές αυτές ξεπερνούν τα θεσμοθετημένα όρια ασφαλείας που έχουν εγκριθεί από την Αντιπεριφέρεια Χανίων για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του Δρυμού.

Οι αρμόδιες αρχές συστήνουν στους τουρίστες και τους διοργανωτές εκδρομών να αναβάλλουν τις προγραμματισμένες επισκέψεις τους για σήμερα και να ενημερώνονται συνεχώς για την κατάσταση του φαραγγιού τις επόμενες ημέρες.

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