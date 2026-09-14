Χερσόνησος: Παρουσίαση του νέου βιβλίου «Η Πολυκύμαντη διαδρομή της Αικατερίνης Πλέσσου – Κράμερ» της Καίτης Κουναλάκη

Ο Δήμος Χερσονήσου διοργανώνει την παρουσίαση του τέταρτου βιβλίου της συγγραφέως Καίτης Κουναλάκη «Η Πολυκύμαντη διαδρομή της Αικατερίνης Πλέσσου – Κράμερ» - μυθιστορηματική βιογραφία, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20.00, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη «Μενέλαος Παρλαμάς» του Δήμου Χερσονήσου, οδός Σπ. Κασσαβέτη 14 (πρώην ειρηνοδικείο, Λιμ. Χερσονήσου).



Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι κκ:



Αταλάντη Μιχελογιαννάκη-Καραβελάκη, φιλόλογος – συγγραφέας και η συγγραφέας Καίτη Κουναλάκη.



Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει ο ηθοποιός – σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Μεταξάκης. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά στο πιάνο ο Αντώνης Πατεράκης.



Την παρουσίαση θα συντονίσει η δημοσιογράφος, Έλενα Κουντουράκη.



Λίγα λόγια για το βιβλίο:



«Η ιστορία της πρώτης ελεύθερης Ελληνίδας που έφτασε από τα όρη της Ηπείρου στις εκτάσεις της Αυστραλίας, της Ρούσσως - Αικατερίνης Πλέσσου (Κράμερ). Οι συγκλονιστικές εμπειρίες με τις οποίες θα έρθει αντιμέτωπη, θα της αλλάξουν για πάντα τη ζωή.



Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα, έζησε στην αυλή του Αλή Πασά, αρραβωνιάστηκε τον Ιωάννη Κωλέττη, που αργότερα έγινε πρωθυπουργός της Ελλάδας, γνώρισε τον Λόρδο Βύρωνα στο Μεσολόγγι και τελικά παντρεύτηκε το βετεράνο αξιωματικό της μάχης του Βατερλώ Τζέημς Χένρι Κράμερ, στη νήσο Κάλαμο.



Στη συνέχεια έζησαν μαζί στην Ιρλανδία και στις 28 Σεπτεμβρίου του 1835, επιβιβασμένοι σε ένα πλοίο που μετέφερε καταδίκους, έφτασαν στο Σίδνεϋ. Εκεί γνώρισε την ιστορία αυτής της γης, Έλληνες, Αυστραλούς, Μαορί, Αβορίγινες, καθώς κι ανθρώπους με άλλη εθνική προέλευση. Ανάμεσα τους και τη Διαμαντίνα Ρώμα, σύζυγο πρώτου Κυβερνήτη της Κουϊνσλάνδης.



Ο Τζέιμς κι η Αικατερίνη έζησαν μαζί τέσσερεις δεκαετίες, ώσπου ο Βρετανός αξιωματικός απεβίωσε. Απέκτησαν έντεκα παιδιά κατά τη διαμονή τους σε Ελλάδα, Ιρλανδία και Αυστραλία. Το δικό της τέλος έρχεται στο Σίδνεϋ το 1907 και σήμερα αναπαύεται στο κοιμητήριο Waverley, στα ανατολικά προάστια της πόλης».



Ένα βιβλίο με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από το θάνατο του Λόρδου Βύρωνα.

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