Μία μαγική μουσική παράσταση στον Αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού με τη Φωτεινή Δάρρα

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Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Έρωτα Εσύ» με τη διεθνώς αναγνωρισμένη ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρρα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:00, στον εμβληματικό Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού, στο πλαίσιο της Παράλληλης Δράσης «Γυναίκες – Πολιτιστική Κληρονομιά – Δημιουργία» του Φεστιβάλ Κρήτης 2026.

Με σεβασμό στον ιερό αυτό χώρο η Φωτεινή Δάρρα δημιουργεί μια ξεχωριστή μουσική και ποιητική παράσταση αφιερωμένη στη διαχρονική δύναμη του έρωτα και της γυναικείας φωνής.

Η Κνωσός γίνεται για μια βραδιά το φυσικό σκηνικό μιας καλλιτεχνικής διαδρομής που διασχίζει αιώνες ελληνικής δημιουργίας, από την αρχαία ποίηση και το δράμα έως τη νεότερη λογοτεχνία και το σύγχρονο ελληνικό και διεθνές τραγούδι.

Μέσα από την ιστορία της κόρης του Μίνωα Αριάδνης, η παράσταση περιγράφει το ταξίδι μιας γυναίκας που ερωτεύεται, ονειρεύεται, δημιουργεί και ελπίζει Μια παράσταση για τη γυναίκα ως μητέρα, σύντροφο, αδελφή, κόρη.

Η παράσταση «Έρωτα Εσύ» έχει δημιουργηθεί ειδικά για τον Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού, αποκτώντας μέσα σε αυτόν έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.

Σε έναν τόπο που συμπυκνώνει χιλιάδες χρόνια ιστορίας, μνήμης και πολιτισμού, η μουσική και η ποίηση συναντούν το παρελθόν και δημιουργούν έναν ζωντανό διάλογο με το παρόν και-γιατί όχι- το μέλλον.

Από τον Όμηρο, τη Σαπφώ, τον Γιώργο Σεφέρη, τον Κ.Π Καβάφη και τον Οδυσσέα Ελύτη , στον Μίκη Θεοδωράκη, τον Γιάννη Σπανό, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Νίκο Μαμαγκάκη, το Leonard Cohen κ.ά σπουδαίους έλληνες και ξένους δημιουργούς.

Η Παράλληλη Δράση «Γυναίκες – Πολιτιστική Κληρονομιά – Δημιουργία» τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Είσοδος ελεύθερη- περιορισμένος αριθμός θέσεων.

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Συντελέστριες/συντελεστές:

Ερμηνεία, πρωτότυπο κείμενο και επιλογή ποιητικών κειμένων: Φωτεινή Δάρρα

Πιάνο & Ενορχήστρωση:

Γιώργος Παπαχριστούδης

Φλάουτο- κλαρίνο- φλογέρες: Αποστόλης Βαγγελάκης

Κρουστά:Νίκος Καρατζάς

Κοντραμπάσο:Γιάννης Πλαγιαννάκος

Βιολοντσέλο: Αστέριος Πούφτης

Μπουζούκι-μαντολίνο-κιθάρα: Γιάννης Σταματογιάννης.

Ειδική συμμετοχή: Η νεαρή Ιωάννα-Ρωξάνη Δάρρα Παπαχριστούδη.

Rhea Productions

Ώρα Προσέλευσης: 20:00

Η είσοδος στον Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού είναι ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσης (περιορισμένος αριθμός θέσεων).

Προκράτηση θέσεων:

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