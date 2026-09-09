Champions League: Μεγάλα παιχνίδια απόψε σε Λίβερπουλ και Ναπολι

Η League Phase του Champions League 2026/27 συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, με έξι αναμετρήσεις, σε μια βραδιά γεμάτη μεγάλα ονόματα και ενδιαφέρουσες μονομαχίες. Η φετινή διοργάνωση διεξάγεται για τρίτη σεζόν με το νέο format των 36 ομάδων σε ενιαία βαθμολογία.



Το πρόγραμμα ανοίγει στις 19:45 με δυο ματς σε Βαρκελώνη και Στουτγκάρδη, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια αρχίζουν στις 22:00 ώρα Ελλάδας.Το Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Άνφιλντ» ξεχωρίζει από το αποψινό πρόγραμμα και είναι η αναμέτρηση που θα μεταδοθεί ελεύθερα από το MEGA, παράλληλα με την COSMOTE TV.

Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ 19:45



Στο «Καμπ Νου», η Μπαρτσελόνα κάνει πρεμιέρα απέναντι στη Φέγενορντ. Οι Καταλανοί θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί την ευρωπαϊκή τους πορεία και να επιβεβαιώσουν την καλή αγωνιστική κατάσταση που παρουσιάζουν στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος κυνηγά σημαντικά ρεκόρ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η τελευταία συνάντηση των δύο ομάδων είχε πραγματοποιηθεί πριν από 51 χρόνια, στη σεζόν 1974/75.

Στουτγκάρδη – Βίκινγκ 19:45



Στις 19:45, η Στουτγκάρδη υποδέχεται τη Βίκινγκ, σε ένα από τα δύο παιχνίδια που ανοίγουν το σημερινό πρόγραμμα.

Οι Γερμανοί έχουν τον πρώτο λόγο λόγω έδρας και εμπειρίας, όμως η νορβηγική ομάδα αποτελεί μία από τις ενδιαφέρουσες παρουσίες της φετινής διοργάνωσης.

Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 22:00



Το μεγάλο παιχνίδι της βραδιάς διεξάγεται στο Άνφιλντ, όπου η Λίβερπουλ υποδέχεται στις 22:00 την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι «Reds» θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους, όμως απέναντί τους έχουν μια ομάδα που γνωρίζει καλά πώς να διαχειρίζεται παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων. Η Ατλέτικο του Ντιέγκο Σιμεόνε μπαίνει στη διοργάνωση μετά την ήττα με 3-0 από την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο ισπανικό πρωτάθλημα και αναζητά αντίδραση.

Οι δύο ομάδες έχουν πλούσιο πρόσφατο ευρωπαϊκό παρελθόν, με την Ατλέτικο να έχει αποκλείσει τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ το 2020.



Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας 22:00



Η Παρί Σεν Ζερμέν, κάτοχος του Champions League, ξεκινά την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της απέναντι στη Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Η γαλλική ομάδα έχει μπροστά της έναν θεωρητικά βατό αντίπαλο και θέλει από την πρεμιέρα να δείξει ότι παραμένει ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης. Στόχος είναι φυσικά οι τρεις βαθμοί και ένα ξεκίνημα που θα τη βάλει από νωρίς σε τροχιά απευθείας πρόκρισης στους «16».





Νάπολι – Άρσεναλ 22:00



Στη Νάπολη, η τοπική ομάδα υποδέχεται την Άρσεναλ, σε μία από τις πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις της ημέρας.

Οι δύο ομάδες διαθέτουν υψηλές φιλοδοξίες στη φετινή διοργάνωση και γνωρίζουν ότι ένα θετικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό στη μάχη της League Phase.

Σπόρτινγκ – Γαλατασαράι 22:00



Στη Λισαβόνα, η Σπόρτινγκ φιλοξενεί τη Γαλατασαράι, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της δυναμικής των δύο ομάδων.

Οι Πορτογάλοι θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους, ενώ η τουρκική ομάδα θα επιχειρήσει να φύγει με αποτέλεσμα που θα της δώσει σημαντική ώθηση για τη συνέχεια.



Το σημερινό πρόγραμμα



18:45: Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ



18:45: Στουτγκάρδη – Βίκινγκ



22:00: Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης



22:00: Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας



22:00: Σπόρτινγκ – Γαλατασαράι



22:00: Νάπολι – Άρσεναλ





Τηλεοπτικό πρόγραμμα Champions League – Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου



Η 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League συνεχίζεται σήμερα με έξι αναμετρήσεις. Στην Ελλάδα, τα παιχνίδια μεταδίδονται από τα κανάλια COSMOTE SPORT, ενώ το μεγάλο ματς της βραδιάς μεταδίδεται και από το MEGA.



18:45 – Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ → COSMOTE SPORT



18:45 – Στουτγκάρδη – Βίκινγκ → COSMOTE SPORT



21:00 – Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας → COSMOTE SPORT



21:00 – Νάπολι – Άρσεναλ → COSMOTE SPORT



21:00 – Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης → COSMOTE SPORT & MEGA



21:00 – Σπόρτινγκ – Γαλατασαράι → COSMOTE SPOR

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