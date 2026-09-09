Δήμος Χερσονήσου: Στην Δικαιοσύνη για το παλιό λατομείο στην Ανώπολη

Την έγκριση άσκησης ένδικων μέσων σχετικά με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά το έργο «Επεξεργασία Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)» για την ανάπλαση του λατομικού χώρου στη θέση «Δύο Γκρεμοί» Ανώπολης,αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου κατά τη συνεδρίαση της 8ης Σεπτεμβρίου 2026 στις Γούρνες. Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια πλήθους αντιδράσεων που έχουν εκφραστεί το προηγούμενο διάστημα, τόσο από τη Δημοτική Αρχή όσο και από κατοίκους και εκπροσώπους φορέων της περιοχής. Δήμος, κάτοικοι και φορείς, έχουν επισημάνει με συνέπεια τις ανησυχίες τους για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η λειτουργία μονάδας ΑΕΚΚ σε έναν χώρο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και εγγύτητα σε κατοικημένες και τουριστικές ζώνες.

Υπενθυμίζεται ότι, μεταξύ των οργανωμένων αντιδράσεων, έχουν πραγματοποιηθεί, οργανωμένες συναντήσεις στο Δήμο Χερσονήσου, συγκεντρώσεις, θεσμικές παρεμβάσεις και συλλογή μεγάλου αριθμού υπογραφών, που αναδεικνύουν το αίτημα για επανεξέταση της χωροθέτησης και της συνολικής περιβαλλοντικής αντιμετώπισης του λατομικού χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής να προχωρήσει στην άσκηση ένδικων μέσων αποτελεί θεσμική συνέχεια μιας ευρύτερης προσπάθειας να εξεταστούν εκ νέου οι όροι της ΑΕΠΟ και να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες που αφορούν την περιοχή της Ανώπολης λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και τις εύλογες ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας.

Στη συνεδρίαση εγκρίθηκαν επίσης σειρά θεμάτων που αφορούν έργα, παρεμβάσεις και διοικητικές διαδικασίες του Δήμου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η σύμφωνη γνώμη για την κατασκευή πεζοδρομίων στον οικισμό Βραχόκηπος και η μη σύμφωνη γνώμη για τη χωροθέτηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στην οδό Μπουμπουλίνας. Εγκρίθηκαν ανακεφαλαιωτικοί πίνακες εργασιών για έργα συντήρησης και αναπλάσεων σε Ελιά, Σταλίδα και Γούβες, καθώς και επείγοντα έργα αποκατάστασης ζημιών στο νηπιαγωγείο Γουβών που επλήγη από τον σεισμό του 2021. Παράλληλα, εγκρίθηκαν τα πρακτικά των επιτροπών διαγωνισμού για έργα όπως η αντικατάσταση φωτιστικών στον Καρτερό και οι ασφαλτοστρώσεις στη Δημοτική Ενότητα Μαλίων.

Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ακόμη την υποβολή δύο προτάσεων χρηματοδότησης που αφορούν στην εκπόνηση του «Σχεδίου Αστικής Ανθεκτικότητας» στο πλαίσιο του Πράσινου Ταμείου και την πράξη «Αναβάθμιση υφιστάμενων κοινωνικών υποδομών που φιλοξενούν ΚΚ και ΚΗΦΗ» στο πρόγραμμα «Κρήτη» της Περιφέρειας Κρήτης. Εγκρίθηκε η συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών και η εφαρμογή των διατάξεων περί αναπροσαρμογής τιμών σε διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού για τη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Επιπλέον, εγκρίθηκαν επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών, ενώ εξειδικεύθηκαν πιστώσεις για τη βιντεοσκόπηση του «7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού Χερσονήσου Κρήτης 2026» και για τις εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού 2026. Τέλος, εγκρίθηκαν τροποποιήσεις προηγούμενων αποφάσεων που αφορούν την αντικατάσταση μελών σε επιτροπές παραλαβής και παρακολούθησης έργων και προμηθειών του Δήμου.

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