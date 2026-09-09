Στα 3,27 δισ. ευρώ τα «φέσια» του Δημοσίου στους ιδιώτες – Έρχεται η «Συνέπεια»

Άνω των 3,2 δισ. ευρώ συνεχίζουν να κινούνται τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες (προμηθευτές, φορολογούμενους, συνταξιούχους), παρά τις κοινοτικές συστάσεις για μηδενισμό των χρεών και ακολούθως τις κυβερνητικές προσπάθειες να περιοριστούν οι οφειλές, για να αμβλυνθεί και το πρόβλημα ρευστότητας που προκαλείται στην αγορά.

Με τα νοσοκομεία να παραμένουν ο μεγαλύτερος οφειλέτης, το οικονομικό επιτελείο προωθεί τη«Συνέπεια», προκειμένου έως το τέλος του έτους να αποκτήσει για πρώτη φορά αναλυτική εικόνα για τους φορείς που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στις πληρωμές.

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παρέχει αναλυτική ενημέρωση για τα τιμολόγια που έχουν εξοφληθεί, αλλά και για εκείνα που παραμένουν για καιρό στα «συρτάρια».

Το νέο «εργαλείο» θα συγκεντρώνει, θα καταγράφει και θα εμφανίζει δημόσια σε πραγματικό χρόνο την πορεία των πληρωμών των κρατικών φορέων προς την αγορά. Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να βλέπει: ποια τιμολόγια του Δημοσίου έχουν εξοφληθεί, ποια παραμένουν ανεξόφλητα ή σε εκκρεμότητα και ποιος φορέας χρωστάει και ποιο ποσό.

Στη φόρα

Η βασική φιλοσοφία της πλατφόρμας είναι η δημόσια «έκθεση» των φορέων εκείνων που καθυστερούν τις πληρωμές τους.

Μέχρι σήμερα, τα χρέη των φορέων κρύβονταν πίσω από γενικά και αόριστα στατιστικά στοιχεία. Πλέον, η πλατφόρμα θα βγάζει στη… φόρα την ταυτότητα του ασυνεπούς φορέα και η διοίκηση του κάθε φορέα θα εκτίθεται άμεσα τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην κοινή γνώμη για τη διαχειριστική της ανικανότητα, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις διοικήσεις, καθώς οι οργανισμοί του Δημοσίου που καθυστερούν συστηματικά τις πληρωμές θα μπαίνουν σε «μαύρη λίστα».

Στελέχη του ΥΠΕΘΟΟ, σημειώνουν ότι η ανάγκη για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι τεράστια, καθώς πρόκειται για τιμολόγια αξίας δισ. ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι έως τα τέλη Αυγούστου 2026 είχαν ήδη καταγραφεί 265.000 τιμολόγια του Δημοσίου, συνολικής αξίας 22,6 δισ. ευρώ, από τις αρχές του έτους, με την έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής.

Οφειλές δισ. ευρώ

Στο τέλος Ιουλίου 2026, το κράτος χρωστούσε πάνω από 3,2 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις, προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους, παρά την μείωση κατά 118 εκατ. ευρώ που σημειώθηκε από μήνα σε μήνα.

Όπως προκύπτει από τα νεότερα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι οφειλές υποχώρησαν στα 2,646 δισ. ευρώ από 2,764 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.

Όμως, στον λογαριασμό, θα πρέπει να προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, ύψους 629 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό που εξακολουθεί να οφείλει το Δημόσιο να διαμορφώνεται στα 3,275 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, ο «χάρτης» των χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, στο τέλος Ιουλίου, διαμορφώθηκε ως εξής:

Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,235 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, ποσό μικρότερο κατά 70 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026, όταν οι οφειλές είχαν ανέλθει σε 1,305 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αποκλιμάκωση των τελευταίων μηνών συνεχίζεται, ωστόσο το ύψος των οφειλών παραμένει ιδιαίτερα υψηλό και εξακολουθεί να δημιουργεί σημαντική πίεση στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το δημόσιο σύστημα υγείας.

Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν σε 681 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 34 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 715 εκατ. ευρώ του Ιουνίου με σημαντικό μέρος των εκκρεμοτήτων να συνδέεται με την απονομή συντάξεων. Αν και ο e-ΕΦΚΑ έχει επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία και ο μέσος χρόνος απονομής κύριας και επικουρικής σύνταξης έχει περιοριστεί περίπου στις 40 ημέρες, εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούν περισσότερο χρόνο, ιδιαίτερα όταν ο ασφαλισμένος έχει διαδοχικό ή παράλληλο χρόνο ασφάλισης ή συμμετοχή σε περισσότερα επικουρικά Ταμεία.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαμορφώθηκαν τον Ιούλιο στα 326 εκατ. ευρώ, από 333 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο. Η μείωση είναι περιορισμένη, ωστόσο δείχνει ότι συνεχίζεται η προσπάθεια εξόφλησης παλαιών υποχρεώσεων από δήμους και περιφέρειες.

Τα χρέη των Νομικών Προσώπων διαμορφώθηκαν στα 237 εκατ. ευρώ, από 243 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Επιστροφές φόρων

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων μειώθηκαν κατά 159 εκατ. ευρώ Ιούλιο και ανήλθαν σε 629 εκατ. ευρώ από 788 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο. Από το συνολικό ποσό των εκκρεμών επιστροφών φόρων:

181 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, 320 εκατ. ευρώ έμμεσους φόρους, 121 εκατ. ευρώ μη φορολογικά έσοδα και 6 εκατ. ευρώ λοιπούς φόρους.

254 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες. Από το ποσό αυτό, 161 εκατ. ευρώ δεν έχουν επιστραφεί στους δικαιούχους λόγω έλλειψης δικαιολογητικών ή αδυναμίας επικοινωνίας με τους φορολογούμενους. Έτσι, η ΑΑΔΕ αναζητά χιλιάδες πολίτες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να τους καταβληθούν τα ποσά που δικαιούνται.

375 εκατ. ευρώ εκκρεμούν για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών.

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