Νικόλ Κίντμαν για τον τραυλισμό στην παιδική της ηλικία

Για την εμπειρία της με τον τραυλισμό κατά την παιδική της ηλικία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρέασε τόσο την καθημερινότητά της όσο και την πορεία της στην υποκριτική μίλησε η Nicole Kidman. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι έμαθε από μικρή να σταματά και να κάνει παύσεις πριν μιλήσει, μια τεχνική που, όπως εξήγησε, αποδείχθηκε χρήσιμη αργότερα και στην επαγγελματική της διαδρομή.

Η ηθοποιός αντιμετώπιζε τραυλισμό περίπου από την ηλικία των τεσσάρων έως έξι ετών και εκτιμά ότι η συγκεκριμένη εμπειρία ενδέχεται να συνδέεται και με το γεγονός ότι σήμερα μιλά χαμηλόφωνα.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Attitude», με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας «Μαγικά Φίλτρα 2», θυμήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην προσπάθειά της να εκφραστεί όταν ήταν παιδί.

«Προσπαθούσα να μιλήσω, αλλά οι λέξεις δεν έβγαιναν. Ήμουν τεσσάρων, πέντε, έξι. Περίπου σε αυτές τις ηλικίες. Ήξερα ακριβώς τι ήθελα να πω και σχεδόν ανυπομονούσα να το πω, αλλά δεν έβγαινε. Χρειαζόταν απλώς χρόνο», ανέφερε.

«Μερικές φορές μπορεί να μου συμβεί για ένα ή δύο δευτερόλεπτα, αλλά έχω μάθει μια τεχνική και ξέρω πλέον πώς να το διαχειρίζομαι. Και ναι, πιθανότατα αυτός είναι ο λόγος που μιλάω χαμηλόφωνα», πρόσθεσε.

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