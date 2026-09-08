ΤΡΙ.08 Σεπ 2026 18:02
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν για τον τραυλισμό στην παιδική της ηλικία

nicole
clock 23:00 | 08/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Για την εμπειρία της με τον τραυλισμό κατά την παιδική της ηλικία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρέασε τόσο την καθημερινότητά της όσο και την πορεία της στην υποκριτική μίλησε η Nicole Kidman. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι έμαθε από μικρή να σταματά και να κάνει παύσεις πριν μιλήσει, μια τεχνική που, όπως εξήγησε, αποδείχθηκε χρήσιμη αργότερα και στην επαγγελματική της διαδρομή.

Η ηθοποιός αντιμετώπιζε τραυλισμό περίπου από την ηλικία των τεσσάρων έως έξι ετών και εκτιμά ότι η συγκεκριμένη εμπειρία ενδέχεται να συνδέεται και με το γεγονός ότι σήμερα μιλά χαμηλόφωνα.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Attitude», με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας «Μαγικά Φίλτρα 2», θυμήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην προσπάθειά της να εκφραστεί όταν ήταν παιδί.

«Προσπαθούσα να μιλήσω, αλλά οι λέξεις δεν έβγαινανΉμουν τεσσάρων, πέντε, έξι. Περίπου σε αυτές τις ηλικίες. Ήξερα ακριβώς τι ήθελα να πω και σχεδόν ανυπομονούσα να το πω, αλλά δεν έβγαινε. Χρειαζόταν απλώς χρόνο», ανέφερε.

«Μερικές φορές μπορεί να μου συμβεί για ένα ή δύο δευτερόλεπτα, αλλά έχω μάθει μια τεχνική και ξέρω πλέον πώς να το διαχειρίζομαι. Και ναι, πιθανότατα αυτός είναι ο λόγος που μιλάω χαμηλόφωνα», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης 

Ο Θοδωρής Αθερίδης γιόρτασε 27 χρόνια νηφαλιότητας με το «Η Σωτηρία της Ψυχής»

Δανάη Μπάρκα: Αντιδρά σε ψευδή δημοσιεύματα για την εγκυμοσύνη της

Διαβάστε επίσης 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Nicole Kidman Παιδική Ηλικία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis