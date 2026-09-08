Άνω των 50: 5 λάθη που κάνουμε με την κρέμα προσώπου χωρίς να το καταλαβαίνουμε

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Μετά τα 50, η επιδερμίδα αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και οι ανάγκες της.

Η ξηρότητα, οι λεπτές γραμμές και η απώλεια ελαστικότητας κάνουν την καθημερινή φροντίδα του προσώπου ακόμη πιο σημαντική.

Αν, παρότι χρησιμοποιείς καθημερινά κρέμα προσώπου, εξακολουθείς να αισθάνεσαι ότι το δέρμα σου είναι ξηρό, θαμπό ή «τραβάει», ίσως το πρόβλημα να μην βρίσκεται στο προϊόν. Ο τρόπος με τον οποίο την εφαρμόζεις, αλλά και ορισμένες συνήθειες που θεωρούμε σωστές, μπορεί να παίζουν ρόλο.

Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να γεμίσεις το μπάνιο σου με δεκάδες προϊόντα. Μερικές μικρές αλλαγές στη skincare ρουτίνα μετά τα 50 μπορεί να κάνουν τη διαφορά.

5 συνήθειες με την κρέμα προσώπου που χρειάζεται να αλλάξεις μετά τα 50

Διαλέγεις την ίδια κρέμα που χρησιμοποιούσες χρόνια πριν

Η επιδερμίδα δεν παραμένει ίδια με το πέρασμα του χρόνου. Μια ελαφριά ενυδατική που κάποτε σου ήταν αρκετή μπορεί πλέον να μην καλύπτει τις ανάγκες σου.

Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεσαι την πιο ακριβή ή την πιο «δυνατή» αντιγηραντική κρέμα της αγοράς. Αναζήτησε, ανάλογα με τον τύπο και τις ανάγκες της επιδερμίδας σου, προϊόντα που συνδυάζουν ενυδατικά συστατικά με συστατικά όπως αντιοξειδωτικά ή δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην αντιγήρανση.

Απλώνεις την κρέμα σαν να βιάζεσαι

Το skincare δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Αν τρίβεις έντονα το πρόσωπό σου κάθε φορά που βάζεις κρέμα, ή τραβάς την επιδερμίδα προς διάφορες κατευθύνσεις, ήρθε η στιγμή να αλλάξεις συνήθεια.

Βάλε μια μικρή ποσότητα στις άκρες των δαχτύλων και άπλωσέ την με απαλές κινήσεις, χωρίς έντονη πίεση. Δεν χρειάζεται να κάνεις δυνατό μασάζ για να «δουλέψει» το προϊόν. Μια ήρεμη εφαρμογή είναι αρκετή και κάνει τη διαδικασία της καθημερινής περιποίησης πολύ πιο ευχάριστη.

Ξεχνάς τον λαιμό και το ντεκολτέ

Αν η κρέμα σταματά ακριβώς στη γραμμή του σαγονιού, αφήνεις εκτός δύο περιοχές που αξίζουν την ίδια προσοχή. Ο λαιμός και το ντεκολτέ εκτίθενται επίσης στην ηλιακή ακτινοβολία και μπορούν να παρουσιάσουν ξηρότητα, δυσχρωμίες και απώλεια ελαστικότητας.

Όταν ολοκληρώνεις την περιποίηση του προσώπου, λοιπόν, συνέχισε με απαλές κινήσεις προς τον λαιμό και το ντεκολτέ. Είναι μια μικρή αλλαγή στη ρουτίνα σου που δεν απαιτεί επιπλέον χρόνο.

Θεωρείς την κρέμα αποκλειστικά πρωινό προϊόν

Αν η ενυδάτωση για σένα σημαίνει μόνο «κρέμα πριν από το μακιγιάζ», ίσως η βραδινή ρουτίνα σου χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η επιδερμίδα βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης και μια κατάλληλη ενυδατική μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της υγρασίας και της προστατευτικής λειτουργίας του δερματικού φραγμού.

Η βραδινή περιποίηση είναι επίσης μια καλή ευκαιρία για πιο στοχευμένα προϊόντα, εφόσον τα ανέχεσαι και είναι κατάλληλα για το δέρμα σου.

Συστατικά όπως τα ρετινοειδή χρησιμοποιούνται συχνά σε ρουτίνες αντιγήρανσης, όμως χρειάζονται σταδιακή εισαγωγή και σωστή χρήση.

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