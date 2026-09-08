Άγιος Νικόλαος: Από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου παύει η λειτουργία του χώρου στάθμευσης στο 1ο Γυμνάσιο

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι, λόγω των ειδικών συνθηκών των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαμόρφωση και αναβάθμιση του τάπητα στο γήπεδο μπάσκετ του προαύλιου χώρου του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου, από το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026 παύει συνολικά η λειτουργία του προαύλιου χώρου ως προσωρινού δωρεάν χώρου στάθμευσης.

Η πλήρης διακοπή της λειτουργίας του χώρου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια και χωρίς παρεμπόδιση οι προγραμματισμένες εργασίες, καθώς κατά το συγκεκριμένο στάδιο απαιτείται να μην υπάρχει πρόσβαση οχημάτων ή πολιτών στον χώρο.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους και να μην αφήσουν οχήματα σταθμευμένα στον προαύλιο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ώστε από το πρωί της Τετάρτης να είναι δυνατή η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών.

Παράλληλα, παρακαλούνται οι πολίτες και ιδιαίτερα οι γονείς να μεριμνήσουν ώστε να μην εισέρχονται παιδιά στον χώρο όσο οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, για λόγους ασφάλειας και προστασίας του υπό διαμόρφωση τάπητα.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ευχαριστεί κατοίκους και επισκέπτες για τη συνεργασία και την κατανόησή τους και ζητά την τήρηση των παραπάνω περιορισμών, προκειμένου οι εργασίες να ολοκληρωθούν ομαλά και ο χώρος να αποδοθεί με ασφάλεια στη σχολική κοινότητα.