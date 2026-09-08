Ηράκλειο: Συναγερμός για το τέταρτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου - Στοχευμένοι ψεκασμοί

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Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης μετά την επιβεβαίωση του τετάρτου εγχώριου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στο νησί.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα, καθώς το νέο περιστατικό καταγράφηκε εντός του αστικού ιστού του Ηρακλείου, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα που ήθελαν τον ιό να περιορίζεται κυρίως σε αγροτικές ή ημιαστικές περιοχές.

Στο νοσοκομείο 34χρονος

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, το κρούσμα αφορά έναν 34χρονο άνδρα, κάτοικο της περιοχής της Νέας Αλικαρνασσού.

Ο ασθενής νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) με την κατάστασή του να παραμένει σταθερή και ελεγχόμενη.

Άμεση κινητοποίηση και έκτακτα μέτρα

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης αντέδρασε ακαριαία. Ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας, Δρ. Αντώνης Παπαδάκης, επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανακοίνωσε τη λήψη έκτακτων μέτρων στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού.

Από νωρίς το πρωί, εξειδικευμένα κλιμάκια προχωρούν σε:

Στοχευμένους ψεκασμούς σε δημόσιους χώρους και πιθανές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, ενώ εξετάζεται και η τοποθέτηση ειδικών παγίδων για τη συλλογή και τον εργαστηριακό έλεγχο των κουνουπιών, ώστε να χαρτογραφηθεί το ιικό φορτίο της περιοχής.

«Προσοχή στα στάσιμα νερά»

Με αφορμή το περιστατικό εντός της πόλης, οι υγειονομικές αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες για την τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την εξάλειψη των εστιών τους.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα σχολαστικοί, αποφεύγοντας να αφήνουν στάσιμα νερά σε γλάστρες, αυλές, μπαλκόνια ή υδρορροές, καθώς ακόμη και ελάχιστη ποσότητα νερού αρκεί για την αναπαραγωγή των εντόμων.

Παράλληλα, συνιστάται η χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών σώματος, η τοποθέτηση σητών στα παράθυρα και η χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών που μειώνουν τη δραστηριότητα των κουνουπιών.

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