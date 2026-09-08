Ο Χατζηγιοβάνης κλείνει στον ΟΦΗ

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα του ΟΦΗ, με την ομάδα του Ηρακλείου να έχει προχωρήσει την υπόθεση του Έλληνα μεσοεπιθετικού και να βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησής του από την Ομόνοια,όπως αποκάλυψαν οι Ηλίας Καλλονάς και Αντώνης Οικονομίδης στην εκπομπή του SPORT24, Box 2 Box.

Ο Χρήστος Κόντης είχε προαναγγείλει ουσιαστικά την κίνηση μετά την αναμέτρηση με την Κηφισιά, όταν αποκάλυψε πως οι Κρητικοί βρίσκονται στην αγορά για την απόκτηση ενός μεσοεπιθετικού. Ο ποδοσφαιριστής στον οποίο αναφερόταν ο Έλληνας τεχνικός ήταν ο Χατζηγιοβάνης.