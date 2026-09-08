Λιμενικοί Ανατολικής Κρήτης: Ζητούν από τον Περιφερειάρχη στήριξη απέναντι στις αυξημένες απαιτήσεις

Τα ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος στην Ανατολική Κρήτη, με αιχμή το μεταναστευτικό και τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, με τους εκπροσώπους της Ένωσης να μεταφέρουν στον Περιφερειάρχη την εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά το προσωπικό του Λιμενικού, αλλά και τους προβληματισμούς των στελεχών για τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις.

Στο επίκεντρο το μεταναστευτικό

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο μεταναστευτικό, ένα ζήτημα που τα τελευταία δύο χρόνια έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης ανέπτυξαν στον κ. Αρναουτάκη τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν τα στελέχη του Λιμενικού, καθώς και τον αυξημένο φόρτο που καλούνται να διαχειριστούν στην καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, μεταφέρθηκε η αγωνία και ο προβληματισμός των λιμενικών, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης των περιστατικών και των επιχειρησιακών αναγκών που προκύπτουν.

Η στάση της Περιφέρειας

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης άκουσε με προσοχή τις θέσεις και τις επισημάνσεις της Ένωσης, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Ο κ. Αρναουτάκης ευχαρίστησε το προσωπικό για την προσφορά του και τη συμβολή του στην ασφάλεια των πολιτών και στη διαχείριση των αυξημένων απαιτήσεων που έχουν δημιουργηθεί στο νησί.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Ένωση, διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους της ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό τους και να στηρίζει την προσπάθεια που καταβάλλεται καθημερινά.

«Στην πρώτη γραμμή»

Για τους λιμενικούς της Ανατολικής Κρήτης, η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία να αναδειχθούν ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την καθημερινή υπηρεσιακή τους πραγματικότητα.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί της και διεκδικώντας λύσεις.

Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι η ενίσχυση του προσωπικού και η αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών που έχουν προκύψει, προς όφελος όχι μόνο των ίδιων των στελεχών του Λιμενικού, αλλά και της Κρήτης και της τοπικής κοινωνίας.

Από την πλευρά της, η Ένωση Προσωπικού Λ.Σ. Ανατολικής Κρήτης εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον Περιφερειάρχη για τη συνεργασία και τη διαχρονική στήριξή του προς το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε, παράλληλα, την ανάγκη διαρκούς συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων, σε μια περίοδο κατά την οποία το μεταναστευτικό εξακολουθεί να δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις για τις υπηρεσίες του Λιμενικού στην Κρήτη.

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