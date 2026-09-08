ΕΟΚ: Πρόταση «επανάσταση» στη GBL για τους ορισμούς διαιτητών, με ΑΙ σε όλες τις άλλες κατηγορίες

Κατά τη σημερινή σύσκεψη (8/9) των εκπροσώπων των ΚΑΕ της Greek Basketball League (GBL) με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) Βαγγέλη Λιόλιο, με θέμα τη διαιτησία, ο τελευταίος πρότεινε, οι ορισμοί των διαιτητών της GBL να γίνονται από τον ΕΣΑΚΕ, με συμφωνία των ομάδων.

«Από τις ίδιες τις ομάδες και παράλληλα η λίγκα σας να σας απαγορεύσει να κατηγορείτε τους διαιτητές δημοσίως ( μετρώντας βολές, φάουλ ή απομονώνοντας φάσεις κλπ ) για να καλύπτετε τα δικά σας λάθη και πλήττοντας έτσι το κύρος του δικού σας πρωταθλήματος». Ο ισχυρός άνδρας της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, έδωσε προθεσμία επτά ημερών, δηλαδή έως την Τρίτη (15/9) στον ΕΣΑΚΕ ν΄απαντήσει. «Ελπίζω να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να μην ξανά αρνηθείτε τη πρόταση που σας κάνω όπως πράξατε πριν από τρία χρόνια. Ολοι μας κάνουμε λάθη. Ολοι μας. Και παράγοντες και προπονητές και παίκτες. Λάθη λοιπόν κάνουν και οι διαιτητές. Σεβαστείτε τους. Σεβαστείτε τη διαιτησία. Σεβαστείτε το άθλημα. Και σεβαστείτε πάνω από όλα τους φιλάθλους σας,» είπε απευθυνόμενους στους εκπροσώπους των ΚΑΕ ο Βαγγέλης Λιόλιος.

Επιπρόσθετα, ο πρόεδρος της ΕΟΚ αναφέρθηκε και σε μία καινοτομία όσον αφορά στους ορισμούς των διαιτητών σε όλο εύρος του ελληνικού μπάσκετ μέσω τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ). «Όλοι οι ορισμοί διαιτητών τόσο στα Εθνικά πρωταθλήματα όσο και στα τοπικά πρωταθλήματα, δηλαδή περίπου 30 χιλιάδες ορισμοί αγώνων μπάσκετ από φέτος θα γίνονται σταδιακά με τη βοήθεια ΑΙ και με αυστηρά κριτήρια και παραμέτρους δημιουργώντας συνθήκες αντικειμενικότητας και χωρίς την επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Εννοείται πώς οι ΚΕΔ θα έχουν τη ευθύνη των ορισμών όπως απαιτεί ο νόμος αλλά τα ψηφιακά εργαλεία και ο βαθμός διαφάνειας αλλάζει. Καμία χάρη, καμία υποκειμενικότητα, κανένας «φάλτσος» ορισμός. Η κοινωνία μας αλλάζει και εμείς βαδίζουμε μαζί της. Αυτή η διαδικασία είναι πρωτόγνωρη σε Παγκόσμιο επίπεδο και η Ελλάδα πρωτοπορεί,» είπε σχετικά ο Βαγγέλης Λιόλιος.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, είπε επίσης: «Κάποιοι παράγοντες και κάποιοι προπονητές βρίσκουν ως άλλοθι τους διαιτητές για αγωνιστικές αποτυχίες των ομάδων τους και αντί για αυτοκριτική και καταμερισμό των ευθυνών στις διοικήσεις και στο σταφ υπάρχει λασπολογία για τη διαιτησία και αρκετές φορές εκφοβισμός προς τους διαιτητές χωρίς οι ίδιοι οι διαιτητές να έχουν το δικαίωμα να αντιδράσουν και να απαντήσουν στις κατηγορίες. Αυτό είναι κάτι που αν συνεχιστεί και φέτος θα διαλύσει το πρωτάθλημα και θα φέρει ακόμα μεγαλύτερη τοξικότητα στο άθλημα. Να είστε σίγουροι όμως πώς από τη θέση που βρίσκομαι και με τις δυνατότητες που μου δίνει νόμος αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω να συμβεί».

Στο πρώτο γκρουπ της σύσκεψης με τον Βαγγέλη Λιόλιο έδωσαν το «παρών» οι ΚΑΕ ΑΕΚ, Άρης, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός είχε ενημερώσει από χθες (7/9) πως δεν θα στείλει εκπρόσωπό του.

Συγκεκριμένα τον Ολυμπιακό εκπροσώπησαν ο γενικός διευθυντής Νίκος Λεπενιώτης και ο Sports Director, Χρήστος Μπαφές, από την ΑΕΚ παρέστησαν ο πρόεδρος Βαγγέλης Αγγελόπουλος μαζί με τους Μάνθο Μαρινόπουλο (CEO) και Γιώργο Νικολάου (Διευθυντής Επικοινωνίας), για τον ΠΑΟΚ βρέθηκαν ο πρόεδρος Ιωάννης Πετμεζάς με τον General Manager Γιώργο Τσιάρα, ενώ τον Άρη εκπροσώπησαν ο CEO Αγαπητός Διακογιάννης και ο General Manager Νίκος Ζήσης.

Το «παρών» στη συνάντηση έδωσαν και ο Πρόεδρος της GBL, Μιχάλης Μελής, καθώς και ο γενικός διευθυντής Ευθύμης Ρεντζιάς.

Στο δεύτερο γκρουπ εκπροσωπήθηκαν οι ΚΑΕ Προμηθέας, Περιστέρι, Μύκονος, Ηρακλής και Κολοσσός, ενώ στο τρίτο γκρουπ οι Kαρδίτσα, Μαρούσι, Βίκος Ιωαννίνων και Δόξα Λευκάδας.