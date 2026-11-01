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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης – Παναθηναϊκός 101-91: Τον… έλιωσε στο Αλεξάνδρειο-Τα αποτελέσματα

αρησ
clock 20:25 | 01/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Άρης ήταν καταπληκτικός στο «καυτό» Αλεξάνδρειο και επικράτησε με 101-91 του προβληματικού Παναθηναϊκού υποχρεώνοντάς τον στην πρώτη του ήττα φέτος στο πρωτάθλημα.

Οι Θεσσαλονικείς ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, είχαν τεράστια αποθέματα ψυχής στα κρίσιμα σημεία και σαφές πλάνο, την ώρα που οι αντίπαλοί τους παραμένουν σε… αγωνιστική σύγχυση.

Στο πρώτο μέρος ο Άρης ήταν πολύ καλός, σούπερ ανταγωνιστικός στην άμυνά του, είχε καταφέρει να μπερδέψει τον Παναθηναϊκό, που χρησιμοποιούσε ψηλά σχήματα κυρίως με τον Χέιζ –Ντέιβις στο «3» και δεν είχε καθόλου καλή οργάνωση παιχνιδιού.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 46-44, 79-68, 101-91

ΑΡΗΣ (Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 5 (1/3 τρίποντα, 4 ασίστ), Ρόμπινσον-Ερλ 11 (2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ντιμιτρίεβιτς 14 (1/2 τρίποντα, 5 ασίστ, 4 λάθη, 2 κλεψίματα), Μπιρτς 8 (4 ριμπάουντ), Μοκόκα 19 (2), Τολιόπουλος 13 (3/5 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 λάθη),Μόργκαν 21 (3/8 τρίποντα), Λιντέλ 7 (1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κ. Αντετοκούνμπο 2, Θ. Αντετοκούνμπο

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 3 (1), Σλούκας (2 λάθη), Χέιζ-Ντέιβις 17 (2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Γιαμπουσέλε 22 (5/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 λάθη), Μήτογλου, 2 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φρανσίσκο 20 (3/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη), Μπάντιο 5 (1), Ναν 6 (1/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 4/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Λεσόρ 16 (5 ριμπάουντ, 4 λάθη, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ)

Η 5η αγωνιστική

Σάββατο 31/10

Βίκος Ιωαννίνων - ΑΕΚ 95-84

Καρδίτσα - Κολοσσός 81-65

Μύκονος - Δόξα Λευκάδας 59-73

Mαρούσι - Προμηθέας 87-76

Ηρακλής - ΠΑΟΚ 53-63

Κυριακή 1/11

Ολυμπιακός - Περιστέρι 91-62

Άρης - Παναθηναϊκός 101-91

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ 5-0, 10β.

Άρης 4-1 9β.

Ολυμπιακός 5-0 8β.

Περιστέρι 3-2 8β.

Καρδίτσα 3-2 8β.

Παναθηναϊκός 4-1 7β.

Δόξα Λευκάδας Elabet 2-3 7β.

Κολοσσός 2-3 7β.

ΑΕΚ 2-3 7β.\

Ηρακλής 1-4 6β.

Μαρούσι 1-4 6β.

Μύκονος 1-4 6β.

Βίκος Φαlcons 1-4 6β.

Προμηθέας 1-4 6β.

* Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς

Eπόμενη αγωνιστική (6η)

07/11:

Δόξα Λευκάδας -Άρης

Κολοσσός - Περιστέρι

Προμηθέας - Καρδίτσα

Ηρακλής - Μυκονός

ΠΑΟΚ - Βίκος Φαlcons

08/11:

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Μαρούσι - Ολυμπιακός

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