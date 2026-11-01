Μπάσκετ: Ο Ηρόδοτος νίκησε τον ΟΦΗ -Έχασε ο Πλατανιάς-Νίκη του Ρεθύμνου

Ο Ηρόδοτος ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι με τον ΟΦΗ στο Λίντο για την 5η αγωνιστική του 3ου Ομίλου της National League 2. Η ομάδα μπάσκετ του Χριστόφορου Κριμίλη είχε ψυχή, πάθος και ενέργεια και πήρε μία σημαντική νίκη. Στην πρώτη περίοδο οι δύο ομάδες ήταν διαρκώς κοντά στο σκορ, με το σύνολο του Χριστόφορου Κριμίλη να προηγείται 8-13 στο 6’, ωστόσο μ’ ένα γρήγορο 8-0 οι γηπεδούχοι πέρασαν 16-13 και στο 10’ ήταν μπροστά 24-22. Στο δεύτερο δεκάλεπτο το σύνολο του Ρούλη Αλμπάνη έφτασε στο +7 (34-27) κι ενώ απέμεναν 5.27 πριν το ημίχρονο, όμως ο Ηρόδοτος BC έβγαλε άμεσα αντίδραση, μείωσε 34-33, ενώ στο 20’ οι «ασπρόμαυροι» ήταν στο 40-36.

Στην 3η περίοδο οι «μπλε» βελτίωσαν αισθητά την άμυνα τους και με επιθετικά ριμπάουντ είχαν δεύτερες ευκαιρίες για να σκοράρουν. Προηγήθηκαν μετά από ώρα (42-43) στο 24’, ενώ με «καυτό» τον Μ. Καρλή βρέθηκαν στο +10 47-57 στο 30’, στη μεγαλύτερη υπέρ τους διαφορά στη συνάντηση ως τότε, κι ενώ «έτρεχαν» σερί 12-0. Και στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου ο Ηρόδοτος BC ήταν συγκεντρωμένος και πέρασε 62-47. Ο ΟΦΗ, βέβαια, είχε τη δική του απάντηση, καθώς μείωσε 59-62 στα 5.12’’ πριν το φινάλε. Tο παιχνίδι πήρε ξανά «φωτιά», με τους γηπεδούχους να πλησιάζουν αρκετά (62-64), στα 2.50’’ πριν ολοκληρωθεί το ματς. Στο 38’ χάλασε το χρονόμετρο στην μπασκέτα που επιτιθόταν ο Ηρόδοτος BC, κάτι που έκανε σαφώς δυσκολότερο το έργο των παικτών του Κριμίλη. Μ’ ένα απίστευτο δίποντο του Καβαλαράκη στο 1.20’’ ο Ηρόδοτος BC ήταν μπροστά 66-62, ενώ ο Μ. Καρλής κέρδισε επιθετικό από τον Ίλιτς στα 36.8’’ πριν το φινάλε με το σκορ στο 63-66. Ο Καβαλαράκης αστόχησε σε τρίποντο, όμως στη συνέχεια έκλεψε από τον Μποχωρίδη και με λέι απ «έγραψε» το 63-68 , για να τελειώσει το παιχνίδι.

Χρ. Κριμίλης: «Το παιχνίδι κρίθηκε στην 3η περίοδο»

Μετά το τέλος του ματς με τον ΟΦΗ, ο τεχνικός του Ηροδότου, Χριστόφορος Κριμίλης, τόνισε ότι το ματς κρίθηκε στην 3η περίοδο, ενώ τόνισε πως η νίκη θα βοηθήσει βαθμολογικά και ψυχολογικά. Αναλυτικά τόνισε: «Ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι, με όλη τη σημασίας της λέξης. Ήταν μια μεγάλη νίκη για μας και τα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια, καθώς έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Το παιχνίδι κρίθηκε στην 3η περίοδο, όπου με την άμυνα μας καταφέραμε να ξεφύγουμε στο σκορ. Ο ΟΦΗ, βέβαια, έβγαλε αντίδραση και στο φινάλε το ματς κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Κρατάμε τη νίκη, η οποία θα μας βοηθήσει και βαθμολογικά και ψυχολογικά».

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 40-36 (ημιχ.), 47-57, 63-68.

ΟΦΗ: Γαλάνης, Μποχωρίδης 6, Καραγιαννάκης, Πάσχος 3, Καμπακάς 1, Πρωτογεράκης 14, Κουκιαδάκης 7, Καψάλης 9, Τσάρο, Ίλιτς 14, Μυλωνάκης, Μπαρδάκας 9.

Ηρόδοτος: Φιολιτάκης, Κυρκάκης, Μαχαιριανάκης 7, Σμύρνης, Λαμπρακης 9, Καρλής Εμ., Κωστακίδης 4, Τέιλορ 3, Καβαλαράκης 15, Βιτωράκης, Καρλής Μ. 21, Κράφοορντ 9.

#Ασταμάτητο συνεχίζει το Ρέθυμνο Cretan Kings στη National League 2, καθώς πανηγύρισε την πέμπτη διαδοχική νίκη της, επικρατώντας με το εμφατικό 68-41 της ΑΕΝ Κηφισιάς στο «Μελίνα Μερκούρη», για την 5η αγωνιστική του 3ου Ομίλου στο «Μελίνα Μερκούρη», για την 5η αγωνιστική του 3ου Ομίλου.

Τα δεκάλεπτα: 21-12, 41-20, 57-37, 68-41.

Ρέθυμνο Cretan Kings (Γ. Κούμουλος): Ντρίνιτς 3(1), Καλύβας 2, Γιοβάνοβιτς 17(2), Στέβοβιτς Μ. 3(1), Παπαβασιλείου 4, Σκουλαριώτης 16(4), Τασιούδης 5, Δουλγεράκης, Κουτσαντωνάκης 1, Καλαμπόγιας 10(2), Πέτγουεϊ, Λιβανός 7(1).

ΑΕΝ Κηφισιάς (Λάδικος): Κατσουλάκος 2, Κανελλόπουλος, Βαρβαρίτης, Αναστασόπουλος 9(3), Κατούφας 6(1), Γιακουμής 10(2), Σπάχιγα, Κακαρατζής 8, Μουστακάτος 4, Δριτ΄σελης 2, Τσιάφης.

Αποτελέσματα

ΑΓΟ Ρεθύμνου-ΑΕ Ν. Κηφισιάς 68-41

ΑΣ Αναγέν. Πετραλώνων-ΑΕ Πικερμίου 70-61

ΓΣ Κορωπίου-ΓΕ Αγίων Αναργύρων 56-66

ΟΦΗ-ΑΟΝΑ Ηρόδοτος 63-68

ΔΑΣ Δραπετσώνας-ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρίου 63-62

Επόμενη αγωνιστική (6η, 8/11)

ΑΟΦ Πορφύρας-ΓΣ Κορωπίου

ΑΕ Πικερμίου-ΑΓΟ Ρεθύμνου

ΑΕ Ν. Κηφισιάς-ΟΦΗ

ΑΟΝΑ Ηρόδοτος-ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρίου

ΓΕ Αγίων Αναργύρων-ΑΣ Αναγέν. Πετραλώνων

ΑΟ Ίκαρος Ν. Σμύρνης-ΔΑΣ Δραπετσώνας

Γλίστρησε η νίκη στην παράταση για Πλατανιά

Με καλάθι της Ακρίβου 8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της παράτασης, η Αγία Παρασκευή επικράτησε με 52-51 του Πλατανιά στο κλειστό του Ταυρωνίτη.

Στο πρώτο του παιχνίδι στη φυσική του έδρα, ο Πλατανιάς γνώρισε οριακή ήττα για την 4η αγωνιστική του 1ου ομίλου της Women’s National League, υποχωρώντας στο 2-2, ενώ η Αγία Παρασκευή ανέβηκε στο 3-1.

Οι φιλοξενούμενες προηγήθηκαν με 14-15 στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά ο Πλατανιάς αντέδρασε και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα οκτώ πόντων (27-19). Η Αγία Παρασκευή μείωσε σε 38-33 στο τρίτο δεκάλεπτο και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση με σκορ 46-46. Εκεί η Ακρίβου πέτυχε το καθοριστικό καλάθι στα τελευταία δευτερόλεπτα, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα της.

Πρώτη σκόρερ του Πλατανιά ήταν η Φάρρου με 18 πόντους και 4 τρίποντα, ενώ ακολούθησε η Φελούρη με 13. Για την Αγία Παρασκευή η Ανωγειανάκη σημείωσε 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 14-15, 27-19, 38-33, 46-46 (κ.α.), 51-52 (παρ.).

Πλατανιάς: Φάρρου 18 (4), Καλογρίδου 10, Νταουντάκη, Πατρικάκη, Φελούρη 13 (3), Καρδαμάκη Ζ. 3, Γκανάτσιου, Πιπερίδου, Καρδαμάκη Ι., Πρασιανάκη 7.

Αγία Παρασκευή: Κωνσταντινίδου, Σέργια 7 (1), Ακρίβου 8, Γιλντιρίμ 5, Τάρλα 5 (1), Ανωγειανάκη 19, Φραγκούλη, Κυριακάκη, Παπαδρόσου 1, Ιερωνυμάκη 7 (1).