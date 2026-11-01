ΚΥΡ.01 Νοε 2026 20:40
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Συνάντηση με τον ομολόγό του της Πορτογαλίας τη Δευτέρα στην Αθήνα

Δένδιας
clock 19:45 | 01/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα υποδεχθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 (10.30 π.μ.) τον Πορτογάλο ομόλογό του Νούνο Μέλο (Nuno Melo), ο οποίος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, θα λάβει χώρα η υπογραφή της Διακρατικής Συμφωνίας με την Πορτογαλία για την προμήθεια τριών αεροσκαφών KC 390 EMBRAER, παρουσία των δύο Υπουργών.

Οι συζητήσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών θα επικεντρωθούν στις δυνατότητες συνεργασίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης κοινών τεχνολογικών έργων, με έμφαση στην προηγμένη αμυντική τεχνολογία, στην υποστήριξη της αμυντικής βιομηχανίας και στην καινοτομία. Θα συζητηθούν επίσης θέματα περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας.

Διαβάστε επίσης:

Μισθοί: Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου -Υποχρεωτική διαφάνεια στις αμοιβές και νέα δικαιώματα για εργαζόμενους

Επίδομα θέρμανσης 2026-2027: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Νίκος Δένδιας υπουργός Εθνικής Άμυνας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis