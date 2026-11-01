Παναιτωλικός – ΟΦΗ 0-1: Άλωσε το Αγρίνιο με Κόντρο στο 88'

Ο Παναιτωλικός και ο ΟΦΗ πάλεψαν για την νίκη στο Αγρίνιο που την πήραν οι Κρητικοί (1-0) στο 88’. Έπειτα από ένα χορταστικό 90λεπτο με εκατέρωθεν ευκαιρίες και από δύο δοκάρια για κάθε ομάδα, οι φιλοξενούμενοι έβαλαν το γκολ, που έκρινε την αναμέτρηση στο 89’ και πήραν σπουδαίο διπλό βαθμολογικής και ψυχολογικής σημασίας. Από την άλλη πλευρα η ομάδα του Αγρινίου εξακολουθεί να υποχωρεί στην κατάταξη πληρώνοντας την δυστοκία που την χαρακτηρίζει στην τελική προσπάθεια.

88’: Ο Αθανασίου έκανε την κίνηση και τη σέντρα από αρστερα και ο Κόντρο από κοντά εκτέλεσε και χάρισε την νίκη στον ΟΦΗ (0-1).

Η αποβολή του Θανάση Προδρομίτη στο 69’ ήταν εκείνη που άλλαξε τη ροή του αγώνα που ως τότε ήθελε τις δυο ομάδες να έχουν από δύο δοκάρια. Μέσα σε ένα δίλεπτο στο ξεκίνημα του αγώνα εκείνα για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, λίγο αργότερα εκείνα για το συγκρότημα του Χρήστου Κόντη που «βλέπει» τετράδα.

Τα «καναρίνια» ξεκίνησαν εντυπωσιακά επιθετικά μα και, συνάμα, εντυπωσιακά άτυχα, αφού είδαν το οριζόντιο δοκάρι να στερεί το γκολ δις μέσα σε ένα δίλεπτο. Αρχικά στο αριστερό πλασέ του Μανρίκε (9’) μετά το στρώσιμο από τον Οπόκου κι εν συνεχεία στην κεφαλιά του Άλεξιτς (10’) μετά τη σέντρα του Μανρίκε. Δοκάρι είχε κι ο ΟΦΗ στο 24’, με τον Μπουχαλάκη να σημαδεύει τη συμβολή των δοκών της εστίας του Κουτσερένκο, μετά από όμορφη ατομική ενέργεια.



Η βροχή που άρχισε να πέφτει δυνατά, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στο να πέσει ο ρυθμός του αγώνα και να μη δημιουργηθούν άλλες φάσεις ως το τέλος του πρώτου μέρους. Μάλιστα, ο Αναστασίου είδε και τον Χάρη Μαυρία να γίνεται αναγκαστική αλλαγή.



Σε υποτονικούς ρυθμούς και τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Η κεφαλιά του Άλεξιτς (52’) δεν ανησύχησε τον Λίλο ενώ στην απέναντι εστία, ο Νους (56’) σπατάλησε τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ: ανενόχλητος πήρε την κεφαλιά μετά τη σέντρα του Φούντα, αλλά αστόχησε. Δέκα λεπτά μετά, ο ΟΦΗ... ισοφάρισε τα δοκάρια. Ο Νους ήταν αυτός που δοκίμασε το πόδι του, η μπάλα κόντραρε και σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας του Κουτσερένκο που απλά κοιτούσε.



Για να έρθει η αποβολή του Προδρομίτη στο 69’, με τον 22χρονο μέσο να αντικρίζει δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Νους. Οι Κρητικοί πίεσαν αλλά ευκαιρίες δεν μπόρεσαν να βρουν παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα. Μέχρι τη φάση του 89ου λεπτού, όταν ο Αθανασίου έκανε το γύρισμα και ο Κόντρο πρόλαβε τους πάντες στέλνοντας με μια απλή επαφή την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.



Με τη δεύτερη διαδοχική νίκη, ο ΟΦΗ «έπιασε» τον Άρη στην τέταρτη θέση και τους 16 βαθμούς και θα πάει με εξαιρετική ψυχολογία στο εκτός έδρας ματς με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για το UEFA Europa League (5/11, 22:00). Από την άλλη, ο Παναιτωλικός γνώρισε την έκτη συνεχόμενη ήττα του, παρέμεινε στους εννέα (9) βαθμούς και στη 10η θέση, με τα περιθώρια για τον Αναστασίου να στενεύουν.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)



Κίτρινες: Προδρομίτης, Γαλιάτσος - Πούγγουρας.



Κόκκινη: Προδρομίτης (69’)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (4-2-3-1): Κουτσερένκο- Όλσεν, Προδρομίτης, Στάγιτς Μαυρίας (λ. τ. 41’ Γαλιάτσος)- Μανρίκε, Εράκοβιτς (74’ Νικολάου)_- Εστεμπάν (74’ Θυμιάνης), Οπόκου (58’Μπαντζι), Τζενεπό (58’ Σουμά)- Άλεξιτς

ΟΦΗ (4-4-3): Λίλο- Πούγγουρας (73’ Κωστούλας), Κρίζμανιτς, Νικολάου-Ντίκμαν, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης- Φούντας, Νους, Αϊτόρ (68’ Κόντρο)