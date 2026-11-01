Παζαΐτη: "Έχω χάσει τη μητέρα μου από μεταστατικό καρκίνο μαστού σε νεαρή ηλικία"

Η Νατάσα Παζαϊτη μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ξεκαθάρισε πως ποτέ δε νόσησε η ίδια από καρκίνο, ενώ μίλησε με συγκινητικά λόγια για τον θάνατο της μητέρας της.

"Είναι αλήθεια ότι περισσότερο ψίθυροι ήταν, γιατί επίσημα δεν γράφτηκε ποτέ. Νομίζω κάποια στιγμή μόνο κάποιο περιοδικό αμφιβόλου ποιότητας το είχε αναρτήσει. Αλλά ήταν ψίθυροι. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή είχα πάει στο Λονδίνο για εξειδίκευση, για πρακτική στη χειρουργική του μαστού. Ίσως η ενασχόλησή μου με αυτό δημιούργησε αυτή την παρανόηση. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα, αν είχα νοσήσει, να το πω. Εννοείται. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι νοσώ όταν δεν έχω νοσήσει. Είναι παράλογο. Επέλεξα τη χειρουργική ειδικότητα γιατί την ειδικότητα την επιλέγουμε όταν κάνουμε τρίμηνα πρακτικής στις βασικές ειδικότητες της ιατρικής πριν από το πτυχίο. Με μάγεψε το γεγονός ότι μπορούσες ο ίδιος να παρέμβεις σε μία ασθένεια. Όχι απλά να δώσεις φάρμακα για να κάνεις καλά έναν ασθενή, αλλά να βάλεις τα χέρια σου, δηλαδή τον ίδιο σου τον εαυτό", εξήγησε.

Τι είπε για την απώλεια της μητέρας της;

"Τώρα, η επιλογή της χειρουργικής του μαστού έχει πολλούς λόγους. Αρχικά, έχω χάσει τη μητέρα μου από μεταστατικό καρκίνο του μαστού σε νεαρή ηλικία. Δηλαδή, ήμουν κοριτσάκι, κοπελίτσα. Δεν πήγαινα σχολείο, είχα τελειώσει το σχολείο. Την έχασα όταν ήμουν 24 ετών. Έζησα την ασθένειά της για δυόμισι χρόνια, που ήταν δυόμισι πολύ δύσκολα χρόνια. Και μάλιστα, είχε έναν σπάνιο καρκίνο. Ήταν μεταστατικός καρκίνος από τον μαστό, αλλά αγνώστου πρωτοπαθούς. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να βρούμε την εστία μέσα στον μαστό. Αυτό είναι κάτι σπάνιο. Δεν μπορούσε να χειρουργηθεί. Στη συνέχεια, με συγκίνησε πολύ η θλίψη στο βλέμμα των γυναικών και το δάκρυ τους πριν και μετά από το χειρουργείο του μαστού. Αυτό το βίωσα έντονα στη χειρουργική ειδικότητα και έτσι αισθάνθηκα μια πολύ μεγάλη σύνδεση με τις γυναίκες. Αισθανόμουν πάρα πολύ κοντά τους. Και αυτό με έκανε να αποφασίσω πραγματικά να ασχοληθώ με τις παθήσεις του μαστού και με τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Και μου άνοιξε έναν άλλο δρόμο".

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