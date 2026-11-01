Λεβαδειακός - Άρης 3-0: Πρώτη νίκη με τα παρθενικά τέρματα τους στο πρωτάθλημα οι Βοιωτοί!

Ο Λεβαδειακός πέτυχε το πρώτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Γιώργος Νίκας βρήκε δίχτυα απέναντι στον Άρη, βάζοντας τέλος σε 772 λεπτά χωρίς γκολ για τους Βοιωτούς, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει το πρωτάθλημα με τρεις λευκές ισοπαλίες και έξι ήττες.

Μάλιστα, ο Νίκας είχε πετύχει και το τελευταίο γκολ του Λεβαδειακού σε αγώνα πρωταθλήματος, στο 3-2 με τον ΟΦΗ τον Απρίλιο.

Μετά τις 13 Μάη (και 172 ημερολογιακές μέρες) ο Λεβαδειακός σκόραρε για την Super League - και μάλιστα τρις - κερδίζοντας με 3-0 τον Άρη στο «Λάμπρος Κατσώνης»

Το ...τρομερό είναι ότι το δρόμο προς τη νίκη άνοιξε ο παίκτης που είχε σκοράρει τελευταίος για την ομάδα της Βοιωτίας στο περασμένο πρωτάθλημα: ο Γιώργος Νίκας και έτσι η «πράσινη» ομάδα (που είχε τρεις πόντους από ισάριθμες «λευκές» ισοπαλίες), όχι μόνο πέτυχε την πρώτη της στο τρέχον πρωτάθλημα, αλλά διατήρησε την παράδοση που την θέλει ν' αγνοεί την ήττα εντός έδρας από τους «κίτρινους» στις 9 τελευταίες τους επισκέψεις στο «Λάμπρος Κατσώνης» και συνολικά για 17 χρόνια!







Πάροτι οι Θεσσαλονικείς αφίχθησαν (χωρίς Αλφαρέλα και Μορόν) στην πόλη της Στερεάς Ελλάδας ως τέταρτοι και τρέχοντας σερί τριών νικών και τεσσάρων αήττητων αναμετρήσεων ήταν άνευροι και ακίνδυνοι αν και είχαν την κατοχή της μπάλας (68% στο πρώτο μέρος).

Βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ στο 8' μετά από «τρίγωνο» των Ελνένι - Κωστή και Νίκα με τον τελευταίο ν' αξιοποιεί με άπιαστο σουτ την πάσα του Κύπριου.

Αντίδραση δεν υπήρξε ουσιαστικά, από τους φιλοξενούμενους, που δέχθηκαν και δεύτερο τέρμα στο 42' με πέναλτι του Bήχου αφού ο Bέλιο όχι μόνο δεν συγκράτησε την μπάλα σε σουτ του Μανθάτη, αλλά ανέτρεψε και τον Κόμπναν.

Στην επανάληψη ένα σουτ του Καντεβέρε (59') ...ξύρισε το αριστερό δοκάρι, ενώ στο μόνιτορ που κλήθηκε ο διαιτητής αναίρεσε κόκκινη κάρτα του στον Χόνγκλα (για φάουλ στον Κόμπναν) αφού εκτίμησε ότι προηγήθηκε φάουλ του παίκτη του Λεβαδειακού.

Παρά την εξέλιξη οι φιλοξενούμενοι δεν σήκωσαν ..κεφάλι με τον Λεβαδειακό να χάνει δύο ευκαιρίες με τους Κόμπναν και Μανθάτη, στην κόντρα, πριν φτάσει, στην μετάβαση, στο 3ο γκολ στο 87' με τον νεοεισελθόντα Πάντεα να αξιοποιεί ασίστ μιας ακόμη αλλαγής του Χαραλάμπους (Εμμανουηλίδης)!

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Χαραλάμπους): Ελιάσι - Κορνέζος, Λιάγκας, Πάνζο - Μανθάτης, Bήχος (46’ Πάντεα), Ελνένι (89’ Σουτ), Νίκας (58’ Εντιαγέ), Κωστή - Ποπέσκου (77’ Οζέγκοβιτς), Κομπνάν (77’ Εμμανουηλίδης).

ΑΡΗΣ (Γρηγορίου): Βέλιο - Ρίτσαρντς (75’ Χαρούπας), Φαμπιάνο, Σούταλο (75΄ Γαλανόπουλος), Πετρίς - Χόνγκλα, Γένσεν, Παπασαραφιανός (46΄Γιαννιώτας), Γκαρέ (63’ Μιρ) - Κουαμέ, Καντεβέρε.