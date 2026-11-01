Βόλει: Πρώτη νίκη στο ΒΑΚ για τα κορίτσια του ΟΦΗ(φωτο)

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Με το απόλυτο των σετ συνδύασε ο ΟΦΗ το πρώτο του φετινό παιχνίδι στο Βαρδινογιάννειο, επικρατώντας με 3-0 του Ναύαρχου Βότση, για την 3η αγωνιστική της Pre League βόλει γυναικών.

Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του ΟΦΗ αξιοποίησε την έδρα της και έφτασε στη νίκη χωρίς να χάσει σετ, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της απέναντι στον αντίπαλό της

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το πρώτο σετ με 25-20 και συνέχισε ακόμη πιο αποτελεσματικά στο δεύτερο, το οποίο πήρε με 25-18, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα.

Στο τρίτο σετ ο Ναύαρχος Βότσης πρόβαλε μεγαλύτερη αντίσταση, όμως οι παίκτριες του ΟΦΗ κατάφεραν να επικρατήσουν με 25-22, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 3-0.

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Αυτή είναι η δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα για τον ΟΦΗ μετά από το 3-2 κόντρα στα Βριλήσσια ενώ την επόμενη, 4η αγωνιστική, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Πορφύρα.

#Δύο σετ που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες αποδείχθηκαν καθοριστικά για τον Ν. ΟΠΕ Ρεθύμνου, ο οποίος γνώρισε την ήττα με 3-1 από τον Φλοίσβο στο κλειστό "Σοφία Μπεφόν" του Παλαιού Φαλήρου για την Α1 βόλει.