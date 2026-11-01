Τζώρτζογλου: "Γεννήθηκα σε πτωχοκομείο, η μάνα μου με συνέλαβε σε ηλικία 14 ετών"

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά και αποκάλυψε για πρώτη φορά πως γεννήθηκε και μεγάλωσε σε πτωχοκομείο, καθώς η μητέρα του τον συνέλαβε σε ηλικία μόλις 14 ετών.

«Αρρώστησε κάποια στιγμή, μπήκε στο νοσοκομείο. Εκεί συνάντησε τον πατέρα μου που είχε πάει για μια άλλη ασθενή. Την ερωτεύτηκε ο πατέρας μου και πήγαινε για έναν χρόνο περίπου έξω από τα κάγκελα του πτωχοκομείου, ορφανοτροφείου, ξέρω εγώ τι ήταν εκείνη την εποχή αυτό, και τη συναντούσε και κάποια στιγμή την έκλεψε. Της λέει “πήδα τα κάγκελα”. Τα πηδάει, την ανεβάζει στη μηχανή με το δερμάτινο μπουφάν, ο πατέρας μου έτσι ήτανε, ζορμπάς. Την πηγαίνει λοιπόν στου Φιλοπάππου, κάνουν έρωτα και συλλαμβάνουν εμένα. Και ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι η κοιλιά της δεκατετράχρονης Ευτυχίας άρχισε να μεγαλώνει», εξομολογήθηκε.

«Οπότε είμαι παιδί που έχω γεννηθεί και μεγαλώσει σε πτωχοκομείο και είναι μια αποκάλυψη που τη λέω τώρα για έναν λόγο. Γιατί παίζω στον Όλιβερ Τουίστ και αφιερώνω αυτή την παράσταση και την ερμηνεία μου στον ρόλο στη μάνα μου, την Ευτυχία. Δεν έχω ξεπεράσει καθόλου τον θάνατο της μάνας μου που έφυγε το ’20. Έπεσα τρία χρόνια σε κατάθλιψη», πρόσθεσε

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