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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Ηττήθηκε στις λεπτομέρειες ο Ανδρογέας-Αποτελέσματα ΕΚΑΣΚ

ανδρογεασ
clock 20:01 | 01/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το "πάλεψε" μέχρι τέλους ο Ανδρογέας στον Άγιο Δημήτριο, αλλά δεν κατάφερε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας την ήττα με 65-62 από τον ΑΟ Δάφνης Αγίου Δημητρίου.

Η ομάδα του Ηρακλείου ήταν “μέσα” στο παιχνίδια σε ολόκληρη τη διάρκειά του και βρισκόταν κοντά στο σκορ. Μάλιστα στο τελευταίο δεκάλεπτο η Μανουσαριάν έδωσε προβάδισμα στον Ανδρογέα με 51-52, όμως οι γηπεδούχες απάντησαν με σερί 12-0, φτάνοντας στο 63-52, τρία λεπτά πριν το τέλος.

Κορυφαία σκόρερ της αναμέτρησης η Ίνγκα Μανουσαριάν που σημείωσε 23 πόντους, ενώ από πλευράς Ανδρογέα “διψήφια” ήταν και η Ερχαρουί που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με δώδεκα πόντους. Πλέον άπαντες στρέφουν την προσοχή τους στη συνέχεια του πρωταθλήματος όπου θα φιλοξενήσουν τον ΚΑΟ Μελισσίων.

Δεκάλεπτα: 19-15, 32-27, 48-45, 65-62

Διαιτητές: Ρώτας, Μαυροειδής

Δάφνη Αγίου Δημητρίου (Αλεξόπουλος, Μαρδίκης): Καίσαρη 19 (5), Γασπαράτου 7 (1), Παπαδοπούλου 9, Πολύζου 2, Θεοδωρομανωλάκη 9, Μάνου 13 (3), Μαγγίνα 5, Συγγρού, Δραγωνέα 1.

Ανδρογέας (Ανυφαντάκης, Κόκκινος): Δανδουλάκη 6, Μανουσαριάν 23 (3), Μαργέλου 4, Χουγκάζ, Ερχαρουί 12 (1), Μανουκάκη 7 (1), Μηλιάρα 4, Βαρδαβά 6 (2), Χαλεπάκη, Βεργιτσάκη.

Women’s Basketball League 2 | 5η αγωνιστική

ΚΑΟ Μελισσίων – Άρης Χολαργού 65-76

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Άμιλλα 54-58

Δάφνη Αγίου Δημητρίου – Ανδρογέας 65-62

Οίακας Ναυπλίου – ΑΕΚ Περιστερίου 71-54

Η βαθμολογία

1) Άρης Χολαργού       10     364-294     

2) Δάφνη Αγίου Δημητρίου  9       333-303     

3) ΚΑΟ Μελισσίων      9       319-299    

4) Άμιλλα  8       295-302     

5) Ανδρογέας      7       350-340     

6) Δαναοί Οίακας Ναυπλίου         6       320-325   

7) Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας         6       296-313    

8) ΑΕΚ Περιστερίου     5       262-363     

Επόμενη (6η) αγωνιστικής (08/11)

ΓΑΣ Ανδρογέας – ΚΑΟ Μελισσίων

ΑΟ Δάφνης Αγίου Δημητρίου – Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας

Άρης Χολαργού – Οίαξ Ναυπλίου

ΑΕΚ Περιστερίου – ΠΚΑΟ Άμιλλα

Για τα τοπικά πρωταθληματα ανδρών της ΕΚΑΣΚ είχαμε.

3η αγωνιστική

 

Ακαδημία BC-Ηράκλειο 57-89

ΑΟΚ Χανιά-Κύδων 63-55

ΟΑ Χανίων-Κρήτες 72-52

Εργοτέλης-ΑΟΚ Ιεράπετρα 79-69

Ρεπό: Αγ. Νικόλαος

Βαθμολογία

1.ΟΑ Χανίων 6 (3-0)

-.ΑΟΚ Χανιά 6 (3-0)

3.Ηράκλειο 5 (2-1)

4.Εργοτέλης 4 (2-0)

5.Κύδων 4 (1-2)

6.Ακαδημία 4 (1-2)

7.ΑΟΚ Ιεράπετρα 3 (0-3)

8.Αγ. Νικόλαος 2 (0-2)

9.Κρήτες 2 (0-2)

Η συνέχεια

4η αγωνιστική (07/11)

Κύδων-Εργοτέλης

Ηράκλειο-ΑΟΚ Χανιά

Κρήτες-Ακαδημία

ΑΟΚ Ιεράπετρα-Αγ. Νικόλαος

Ρεπό: ΟΑΧ

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ανδρογεασ Μπάσκετ
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