Μπάσκετ: Ηττήθηκε στις λεπτομέρειες ο Ανδρογέας-Αποτελέσματα ΕΚΑΣΚ

Το "πάλεψε" μέχρι τέλους ο Ανδρογέας στον Άγιο Δημήτριο, αλλά δεν κατάφερε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας την ήττα με 65-62 από τον ΑΟ Δάφνης Αγίου Δημητρίου.
Η ομάδα του Ηρακλείου ήταν “μέσα” στο παιχνίδια σε ολόκληρη τη διάρκειά του και βρισκόταν κοντά στο σκορ. Μάλιστα στο τελευταίο δεκάλεπτο η Μανουσαριάν έδωσε προβάδισμα στον Ανδρογέα με 51-52, όμως οι γηπεδούχες απάντησαν με σερί 12-0, φτάνοντας στο 63-52, τρία λεπτά πριν το τέλος.
Κορυφαία σκόρερ της αναμέτρησης η Ίνγκα Μανουσαριάν που σημείωσε 23 πόντους, ενώ από πλευράς Ανδρογέα “διψήφια” ήταν και η Ερχαρουί που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με δώδεκα πόντους. Πλέον άπαντες στρέφουν την προσοχή τους στη συνέχεια του πρωταθλήματος όπου θα φιλοξενήσουν τον ΚΑΟ Μελισσίων.
Δεκάλεπτα: 19-15, 32-27, 48-45, 65-62
Διαιτητές: Ρώτας, Μαυροειδής
Δάφνη Αγίου Δημητρίου (Αλεξόπουλος, Μαρδίκης): Καίσαρη 19 (5), Γασπαράτου 7 (1), Παπαδοπούλου 9, Πολύζου 2, Θεοδωρομανωλάκη 9, Μάνου 13 (3), Μαγγίνα 5, Συγγρού, Δραγωνέα 1.
Ανδρογέας (Ανυφαντάκης, Κόκκινος): Δανδουλάκη 6, Μανουσαριάν 23 (3), Μαργέλου 4, Χουγκάζ, Ερχαρουί 12 (1), Μανουκάκη 7 (1), Μηλιάρα 4, Βαρδαβά 6 (2), Χαλεπάκη, Βεργιτσάκη.
Women’s Basketball League 2 | 5η αγωνιστική
ΚΑΟ Μελισσίων – Άρης Χολαργού 65-76
Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Άμιλλα 54-58
Δάφνη Αγίου Δημητρίου – Ανδρογέας 65-62
Οίακας Ναυπλίου – ΑΕΚ Περιστερίου 71-54
Η βαθμολογία
1) Άρης Χολαργού 10 364-294
2) Δάφνη Αγίου Δημητρίου 9 333-303
3) ΚΑΟ Μελισσίων 9 319-299
4) Άμιλλα 8 295-302
5) Ανδρογέας 7 350-340
6) Δαναοί Οίακας Ναυπλίου 6 320-325
7) Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας 6 296-313
8) ΑΕΚ Περιστερίου 5 262-363
Επόμενη (6η) αγωνιστικής (08/11)
ΓΑΣ Ανδρογέας – ΚΑΟ Μελισσίων
ΑΟ Δάφνης Αγίου Δημητρίου – Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας
Άρης Χολαργού – Οίαξ Ναυπλίου
ΑΕΚ Περιστερίου – ΠΚΑΟ Άμιλλα
Για τα τοπικά πρωταθληματα ανδρών της ΕΚΑΣΚ είχαμε.
3η αγωνιστική
Ακαδημία BC-Ηράκλειο 57-89
ΑΟΚ Χανιά-Κύδων 63-55
ΟΑ Χανίων-Κρήτες 72-52
Εργοτέλης-ΑΟΚ Ιεράπετρα 79-69
Ρεπό: Αγ. Νικόλαος
Βαθμολογία
1.ΟΑ Χανίων 6 (3-0)
-.ΑΟΚ Χανιά 6 (3-0)
3.Ηράκλειο 5 (2-1)
4.Εργοτέλης 4 (2-0)
5.Κύδων 4 (1-2)
6.Ακαδημία 4 (1-2)
7.ΑΟΚ Ιεράπετρα 3 (0-3)
8.Αγ. Νικόλαος 2 (0-2)
9.Κρήτες 2 (0-2)
Η συνέχεια
4η αγωνιστική (07/11)
Κύδων-Εργοτέλης
Ηράκλειο-ΑΟΚ Χανιά
Κρήτες-Ακαδημία
ΑΟΚ Ιεράπετρα-Αγ. Νικόλαος
Ρεπό: ΟΑΧ