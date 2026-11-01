Μπάσκετ: Ηττήθηκε στις λεπτομέρειες ο Ανδρογέας-Αποτελέσματα ΕΚΑΣΚ

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Το "πάλεψε" μέχρι τέλους ο Ανδρογέας στον Άγιο Δημήτριο, αλλά δεν κατάφερε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας την ήττα με 65-62 από τον ΑΟ Δάφνης Αγίου Δημητρίου.

Η ομάδα του Ηρακλείου ήταν “μέσα” στο παιχνίδια σε ολόκληρη τη διάρκειά του και βρισκόταν κοντά στο σκορ. Μάλιστα στο τελευταίο δεκάλεπτο η Μανουσαριάν έδωσε προβάδισμα στον Ανδρογέα με 51-52, όμως οι γηπεδούχες απάντησαν με σερί 12-0, φτάνοντας στο 63-52, τρία λεπτά πριν το τέλος.

Κορυφαία σκόρερ της αναμέτρησης η Ίνγκα Μανουσαριάν που σημείωσε 23 πόντους, ενώ από πλευράς Ανδρογέα “διψήφια” ήταν και η Ερχαρουί που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με δώδεκα πόντους. Πλέον άπαντες στρέφουν την προσοχή τους στη συνέχεια του πρωταθλήματος όπου θα φιλοξενήσουν τον ΚΑΟ Μελισσίων.



Δεκάλεπτα: 19-15, 32-27, 48-45, 65-62



Διαιτητές: Ρώτας, Μαυροειδής

Δάφνη Αγίου Δημητρίου (Αλεξόπουλος, Μαρδίκης): Καίσαρη 19 (5), Γασπαράτου 7 (1), Παπαδοπούλου 9, Πολύζου 2, Θεοδωρομανωλάκη 9, Μάνου 13 (3), Μαγγίνα 5, Συγγρού, Δραγωνέα 1.

Ανδρογέας (Ανυφαντάκης, Κόκκινος): Δανδουλάκη 6, Μανουσαριάν 23 (3), Μαργέλου 4, Χουγκάζ, Ερχαρουί 12 (1), Μανουκάκη 7 (1), Μηλιάρα 4, Βαρδαβά 6 (2), Χαλεπάκη, Βεργιτσάκη.

Women’s Basketball League 2 | 5η αγωνιστική



ΚΑΟ Μελισσίων – Άρης Χολαργού 65-76



Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Άμιλλα 54-58



Δάφνη Αγίου Δημητρίου – Ανδρογέας 65-62



Οίακας Ναυπλίου – ΑΕΚ Περιστερίου 71-54

Η βαθμολογία

1) Άρης Χολαργού 10 364-294



2) Δάφνη Αγίου Δημητρίου 9 333-303



3) ΚΑΟ Μελισσίων 9 319-299



4) Άμιλλα 8 295-302



5) Ανδρογέας 7 350-340



6) Δαναοί Οίακας Ναυπλίου 6 320-325



7) Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας 6 296-313



8) ΑΕΚ Περιστερίου 5 262-363

Επόμενη (6η) αγωνιστικής (08/11)



ΓΑΣ Ανδρογέας – ΚΑΟ Μελισσίων



ΑΟ Δάφνης Αγίου Δημητρίου – Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας



Άρης Χολαργού – Οίαξ Ναυπλίου



ΑΕΚ Περιστερίου – ΠΚΑΟ Άμιλλα

Για τα τοπικά πρωταθληματα ανδρών της ΕΚΑΣΚ είχαμε.

3η αγωνιστική





Ακαδημία BC-Ηράκλειο 57-89



ΑΟΚ Χανιά-Κύδων 63-55



ΟΑ Χανίων-Κρήτες 72-52



Εργοτέλης-ΑΟΚ Ιεράπετρα 79-69



Ρεπό: Αγ. Νικόλαος

Βαθμολογία



1.ΟΑ Χανίων 6 (3-0)



-.ΑΟΚ Χανιά 6 (3-0)



3.Ηράκλειο 5 (2-1)



4.Εργοτέλης 4 (2-0)



5.Κύδων 4 (1-2)



6.Ακαδημία 4 (1-2)



7.ΑΟΚ Ιεράπετρα 3 (0-3)



8.Αγ. Νικόλαος 2 (0-2)



9.Κρήτες 2 (0-2)

Η συνέχεια



4η αγωνιστική (07/11)



Κύδων-Εργοτέλης



Ηράκλειο-ΑΟΚ Χανιά



Κρήτες-Ακαδημία



ΑΟΚ Ιεράπετρα-Αγ. Νικόλαος



Ρεπό: ΟΑΧ