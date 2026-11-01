Γάζα: Οκτώ νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές με στόχο «έναν τρομοκράτη»

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, κατά την σημερινή ημέρα από σειρά αεροπορικών επιδρομών του ισραηλινού στρατού στην Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές και νοσοκομειακές πηγές στον παλαιστινιακό θύλακα. Ανάμεσά τους ένα παιδί και πέντε Παλαιστίνιοι αστυνομικοί.

Οι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Χαν Γιούνις και τρεις στην πόλη της Γάζας, ανακοίνωσε η Πολιτική προστασία, υπηρεσία που λειτουργεί υπό την διοίκηση της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι οι επιδρομές είχαν ως στόχο «έναν τρομοκράτη» στον νότιο τομέα του θύλακα και «πολλούς άλλους στον βόρειο τομέα» και ότι «εξετάζονται τα αποτελέσματα»

Το Ισραήλ, που υποστηρίζει ότι η Χαμάς επανεξοπλίζεται και επαναλαμβάνει τις επιθέσεις κατά παραβίαση της εκεχειρίας που εφαρμόσθηκε πριν από έναν χρόνο έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις κατά τις τελευταίες εβδομάδες. Η Χαμάς το αρνείται και κατηγορεί το Ισραήλ για υπονόμευση της ειρηνευτικής συμφωνίας.

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