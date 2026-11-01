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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη «προκάλεσε» το TikTok με τα ακριβά γούστα του γιου της

τουνη
clock 21:00 | 01/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ιωάννα Τούνη  μοιράστηκε στο TikTok ένα βίντεο στο οποίο ο γιος της, Πάρης, παίζει με ένα πανάκριβο ταξιδιωτικό μπαούλο. 

Μάλιστα θέλησε να εστιάσει και στο κόστος του ταξιδιωτικού μπαούλου, το οποίο προφανώς κοστίζει αρκετά χρήματα διότι είναι μάρκας Louis Vuitton και τόνισε πως το παιδί της έχει πολύ ακριβά γούστα.

«Αυτό το παιδί έχει πιο ακριβά γούστα από εμένα! Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό βέβαια», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της 

@j.touni Ο Πάρης το περιμένει πως και πως εδώ και μέρες… οπότε why not?🫠❤️ #halloween2026 #spiderman #φοργιου #μπεςφοργιου #jtouni ♬ original sound - Ioanna Touni

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