Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-0: Κυρίαρχος στο ΟΑΚΑ!-Η βαθμολογία

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Παίζοντας πολύ καλά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 2-0 της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ με κορυφαίο τον Σαντίνο Αντίνο και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας μετά την 9η αγωνιστική.

Οι «πράσινοι» με το… καλησπέρα προηγήθηκαν στο σκορ, χάρη στην έξυπνη ενέργεια του Αντίνο να κλέψει τη μπάλα από τον Ρότα, να πασάρει στον Τεττέι κι εκείνος στα 33’’ από την έναρξη του αγώνα να κάνει το 1-0 για τους γηπεδούχους.

Η «Ένωση» άργησε να συνέλθει από την… ψυχρολουσία και ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση με τους Αντίνο και Λιβάι Γκαρσία, οι οποίοι ήταν σούπερ δραστήριοι και επιδραστικοί στην αμυντική και επιθετική λειτουργία της ομάδας τους.

Μάλιστα οι γηπεδούχοι είχαν δύο δοκάρια, ένα με τον Αργεντινό στο 38’ κι ένα ακόμα με τον Λιβάι Γκαρσία στο 41’!

Νωρίτερα στο 37’ είχαν και μια μεγάλη ευκαιρία με τον Λιβάι Γκαρσία, το σουτ του οποίου απέκρουσε ο Μπρινιόλι!

Κι ενώ κανείς θα περίμενε να αντιδράσει η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που έφτασε στο γκολ, καθώς στο 49’ ο καταπληκτικός Αντίνο πέρασε τον Γκεοργκίεφ, που μόλις είχε μπει αλλαγή, απέφυγε τον Μουκουντί στο ύψος του πέναλτι και έκανε το 2-0.

Στο 70΄ άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες στο ματς με τον Κάνγκουα να κλωτσάει εκτός φάσης τον Κοϊτά και να αποβάλλεται δικαίως με κόκκινη κάρτα.





ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Νίστρουπ): Πένια- Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλος (71’ Σαλάχ-Εντίν) - Καμαρά, Κάνγκουα, Αντίνο, Λ. Γκαρσία (71’ Λουζά) - Ντέσερς (57’ Ταμπόρδα), Τεττέι (80’ Ραστόντερ)

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Μπρινιόλι - Ρότα (46’ Γκεοργκίεφ), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάριν (74’ Μάνταλος), Βιτάλις (83’ Κουτέσα) - Μάγερ (54’ Ζίνι), Ζουμπκόφ (46’ Κοϊτά), Γιόβιτς- Βάργκα

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3

Λεβαδειακός – Αρης (3-0)



Παναιτωλικός – ΟΦΗ (0-1)



ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (2-1)



Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (2-0)

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Ατρόμητος – Βόλος (6μμ)



Καλαμάτα – Ηρακλής (7.30μμ)

Η βαθμολογία της Super League:

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Η επόμενη αγωνιστική:

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

07/11 17:00 Βόλος – Κηφισιά

07/11 19:30 Άρης – Παναιτωλικός

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

08/11 17:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός

08/11 17:00 Αστέρας AKTOR – Καλαμάτα

08/11 17:30 Ηρακλής – Παναθηναϊκός

08/11 18:30 ΟΦΗ – Ατρόμητος

08/11 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ