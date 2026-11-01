ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης 2-1: Τον έσωσε ο Μύθου

Έπειτα από ένα άκρως συναρπαστικό παιχνίδι που τα είχε όλα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο της Τούμπας, σε αναμέτρηση για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Αναμέτρηση που είχε τρία γκολ και δύο αποβολές, μια για κάθε ομάδα, με τους Θεσσαλονικείς να χαμογελούν εν τέλει, καθώς ο Ανέστης Μύθου σκόραρε στο 87’ κι ο Δημήτρης μοναστηρλής πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση στο 90’+2’. Το σκορ είχε ανοίξει για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι ο Σερίφ Εντιαγέ (8’) ενώ ο Μπέντζαμιν Κιμπιόκα (39’) είχε ισοφαρίσει προσωρινά για εκείνη του υπηρεσιακού Γιάννη Κοντοέ.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Μοναστηρλής, Κένι, Χατζηδιάκος, Κόστα (85’ Καμαρά), Γιαννούλης, Σανταμαρία (80’ Τέιλορ), Ζαφείρης (68’ Γιάκιτς), Ζίβκοβιτς, Σορετίρε (68’ Ελουστόντο), Μπάνζα, Εντιαγέ (68’ Μύθου).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιάννης Κοντοές): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Μπρόρσον, Σίλβα, Μέντες (90’ Καλτσάς), Κουρμπέλης, Γκονζάλες, Ορόσκο (76’ Παπακανέλλος), Κιμπιόκα (76’ Λάσκαρης), Ρικαρντίνιο (62’ Μπουζούκης), Μακέντα.