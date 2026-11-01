Η Χάιντι Κλουμ ντύθηκε κομμένο χέρι για το Χάλογουιν

Το ετήσιο πάρτι της Χάιντι Κλουμ για το Χάλογουιν πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και το μοντέλο έκανε για μία ακόμη χρονιά μια θεαματική εμφάνιση, καθώς επέλεξε να ντυθεί γιγαντιαίο «κομμένο χέρι».

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Η στολή διέθετε τεράστια κόκκινα νύχια και αιματοβαμμένες φλέβες που ξεπρόβαλλαν από τον κομμένο καρπό, ενώ το πρόσωπο της Κλουμ ήταν τοποθετημένο μέσα σε μια ανοιχτή πληγή, με την 53χρονη να είναι εντελώς αγνώριστη. Όπως αποκάλυψε η ίδια, χρειάστηκαν περίπου έξι ώρες για να ολοκληρωθεί η μεταμόρφωσή της, με τη στολή να αποτελεί πιστό αντίγραφο του αριστερού της χεριού, από το οποίο δεν έλειπε η βέρα και το τατουάζ με το όνομα του συζύγου της.







Η ίδια έφτασε στο πάρτι συνοδευόμενη από μια πενταμελή ομάδα, τα μέλη της οποίας φορούσαν κίτρινες στολές προστασίας, ενώ στο κόκκινο χαλί βρέθηκαν επίσης μαζί της τα παιδιά της, Λου, 17 ετών, Γιόχαν, 19 ετών, και Λένι, 22 ετών.

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