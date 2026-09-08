Δομή στους Αθανάτους: Το τελεσίγραφο Πλεύρη και η μάχη με τον χρόνο για εναλλακτική λύση

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της τοπικής αυτοδιοίκησης της Κρήτης, μετά την ολοκλήρωση της κρίσιμης συνάντησης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Αθήνα.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, ξεκαθάρισε ότι εμμένει στη λύση των Αθανάτων για τη δημιουργία της νέας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, εκτός εάν ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάσουν άμεσα μια κοινή, βιώσιμη εναλλακτική πρόταση.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε, με την κρητική αντιπροσωπεία –στην οποία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Συριγωνάκης, επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και εκπρόσωποι των κατοίκων της περιοχής– να αναπτύσσει πλήρως τα επιχειρήματά της ενάντια στη χωροθέτηση στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη.

Στο τραπέζι ο εξοπλισμός, στο βάθος «τελεσίγραφο»

Παρά τις έντονες αντιδράσεις και τη σύσσωμη άρνηση των τοπικών φορέων, η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει γρήγορα τις διαδικασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον χώρο των Αθανάτων έχει ήδη ξεκινήσει η μεταφορά κινητού εξοπλισμού, όπως κρεβατιών, γεγονός που αποδεικνύει ότι το Υπουργείο θεωρεί την ανάγκη δημιουργίας του χώρου εξαιρετικά επείγουσα.

Ο κ. Πλεύρης έδωσε προθεσμία ελάχιστων ημερών στις τοπικές αρχές, μετατοπίζοντας την ευθύνη στην πλευρά του Δήμου και της Περιφέρειας. Αν μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα δεν κατατεθεί μια επίσημη, θεσμικά ώριμη και υλοποιήσιμη αντιπρόταση για άλλη τοποθεσία, το σχέδιο για τους Αθανάτους θα ενεργοποιηθεί πλήρως.

«Ακατάλληλος ο χώρος» επιμένουν Δήμος και κάτοικοι

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του Ηρακλείου κατέστησαν σαφές ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι παντελώς ακατάλληλη για τη φιλοξενία ανθρώπων, μεταφέροντας παράλληλα το κλίμα αναβρασμού που επικρατεί στην τοπική κοινωνία.

Οι κάτοικοι των Αθανάτων δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, θεωρώντας ότι η επιλογή του συγκεκριμένου σημείου έγινε χωρίς πρότερη διαβούλευση και υποβαθμίζει την περιοχή τους.

Το μπαλάκι των αποφάσεων περνά πλέον οριστικά στο Ηράκλειο.

Ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Περιφερειάρχης Κρήτης καλούνται μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα να διαχειριστούν την πίεση του Υπουργείου και να βρουν –αν υπάρχει– μια χρυσή τομή που θα αποτρέψει τη δημιουργία της δομής στους Αθανάτους, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις της κεντρικής διοίκησης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στο νησί.

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