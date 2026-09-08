Πλήρης επιβεβαίωση της θέσης μας ότι η Συμφωνία ΕΕ- Mercosur βλάπτει σοβαρά την υγεία των καταναλωτών*

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν) να αναστείλει από 3 Σεπτεμβρίου 2026 τις εισαγωγές βοδινού, πουλερικών, αυγών, μελιού και ζωικών εντέρων από τη Βραζιλία μέχρις ότου συμμορφωθεί η χώρα αυτή της Mercosur με τους ευρωπαϊκούς κανόνες έρχεται να επιβεβαιώσει πλήρως τη θέση μας ότι η Συμφωνία ΕΕ-Mercosur πέραν των άλλων βλάπτει σοβαρά και την υγεία των ευρωπαίων καταναλωτών.

Θέση την οποία επαναλάβαμε με άρθρο μας στις αρχές του χρόνου όπου τονίζαμε ότι ήδη στις 16 Οκτωβρίου 2024 είχε έρθει στη δημοσιότητα σχετική Έκθεση της ίδιας της Κομισιόν αναφορικά με τους αυξημένους κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών μιας και οι μηχανισμοί ελέγχου και τήρησης των ευρωπαϊκών προδιαγραφών κατά της χρήσης απαγορευμένων φυτοφαρμάκων, αντιβιοτικών και ορμονών που λειτουργούν στις χώρες της Mercosur δεν είναι επαρκείς.

Ειδικότερα όπως προκύπτει από την εν λόγω Έκθεση της Κομισιόν (DG(SANTE) 2024-8087) μετά από έρευνα που έγινε στη Βραζιλία το διάστημα από 27 Μαΐου 2024 έως 14 Ιουνίου 2024 διαπιστώθηκε ότι ο κατάλογος των ορμονών που έχει εγκριθεί για χρήση στα βοοειδή στη Βραζιλία, περιλαμβάνει οιστραδιόλη 17β, η οποία απαγορεύεται στην ΕΕ να χρησιμοποιείται για ζωοτεχνικούς σκοπούς σε ζώα από τα οποία παράγονται τρόφιμα.

Επιπλέον στην ίδια Έκθεση τονίζεται ότι υπάρχουν 23 κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν οιστραδιόλη 17β και τα οποία είναι εγκεκριμένα στη Βραζιλία για ζωοτεχνική χρήση. Μάλιστα στις ετικέτες τους δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε βοοειδή, το κρέας των οποίων προορίζεται για την αγορά της ΕΕ. Θα πρέπει να σημειωθεί δε ότι η οιστραδιόλη 17β έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη και την εξέλιξη διαφόρων τύπων καρκίνων.

Επίσης σύμφωνα με την παραπάνω Έκθεση της Κομισιόν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Βραζιλίας δεν μπορούν να εγγυηθούν την αξιοπιστία των ένορκων δηλώσεων των εκεί αρμόδιων φορέων για μη χρήση οιστραδιόλης 17β στα βοοειδή και επίσης δεν είναι σε θέση να πιστοποιήσουν αξιόπιστα τη σχετική συμμόρφωση που υποτίθεται ότι πιστοποιείται στο αντίστοιχο υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού ΕΕ για το βόειο κρέας που προορίζεται για εξαγωγές στην ΕΕ. Έτσι με τον τρόπο αυτόν αμφισβητείται πλέον η συνεχιζόμενη καταχώριση της Βραζιλίας στις χώρες που συμμορφώνονται με το Παράρτημα Ι του εκτελεστικού κανονισμού της ΕΕ 2021/405 αναφορικά με τα βοοειδή, τα οποία πρέπει να τηρούν τους υγειονομικούς κανόνες της ΕΕ.

Δυστυχώς οι παραπάνω φόβοι επιβεβαιώθηκαν πανηγυρικά, όπως αναλύσαμε σε τηλεοπτική μας παρέμβαση στις 3 Σεπτεμβρίου 2026.



Έτσι με το καλημέρα της έναρξης εφαρμογής της προσωρινής Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur από 1/5/2026 «τα πρώτα κατεψυγμένα κοτόπουλα που έφτασαν στην Ελλάδα από τη Βραζιλία είχαν 80% σαλμονέλα».

Ερωτήματα πάντως προκαλεί γιατί η Κομισιόν καθυστέρησε τόσο πολύ περιμένοντας μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2026 προκειμένου να αναστείλει τις εισαγωγές κρέατος και άλλων ζωικών παράγωγων από Βραζιλία τη στιγμή που από τον Μάιο του 2026 «η Βραζιλία είχε συμπεριληφθεί από την ΕΕ σε κατάλογο χωρών που δεν τηρούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με τη χρήση αντιβιοτικών στα ζώα».



Πολύ δε περισσότερο καθώς «το 2025, η Βραζιλία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας βοείου κρέατος στην ΕΕ, με πάνω από 92.000 τόνους προϊόντων βοείου κρέατος, αξίας άνω των 713 εκατομμυρίων ευρώ».

Και ο νοών νοείτω καθώς οι παρτίδες αυτές του βοείου κρέατος τελικά κατέληξαν στο πιάτο των Ευρωπαίων καταναλωτών.

* ο Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην Ευρωβουλευτής και Βουλευτής Ηρακλείου, [email protected]

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