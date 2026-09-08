Παπουτσάκη: "Τα πρώτα χρόνια όταν τα παιδιά ήταν μικρά ήταν πολύ δύσκολα"

Η Κατερίνα Παπουτσάκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη μητρότητα και τη σχέση με τους γιους της.

«Τα πρώτα χρόνια όταν τα παιδιά ήταν μικρά, ήταν πολύ δύσκολα. Κάποιες φορές εκπλήσσομαι με το πώς τα έχω καταφέρει. Είναι φοβερά δύσκολα. Η αυπνία, ο θηλασμός και όλα αυτά, ήταν πολύ δύσκολα. Στον Κίμωνα κάθισα για δύο χρόνια, με τον Μάξιμο έκατσα για έναν χρόνο. Στον Μάξιμο έκανα μεγάλη παύση. Έκανα πολύ μικρές δουλειές, που δεν απαιτούσαν πολύ χρόνο και συνολικά αυτό κράτησε για πέντε χρόνια. Ήθελα να είμαι εκεί. Στον Μάξιμο ένιωσα ότι χρειάζομαι περισσότερο χρόνο μαζί του», ανέφερε η ηθοποιός.

Τι είπε για τη σχέση με τα παιδιά της;

«Είμαι πολύ αυστηρή και ενοχική. Πέρα από όλα αυτά όμως, έχω μεγάλη ανάγκη να είμαι με τα παιδιά μου. Θέλω να περνάω χρόνο μαζί τους, περνάμε ωραία και ξέρω ότι αυτό λειτουργεί».

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