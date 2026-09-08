Μάρτι Φέλντμαν: Xαμένο σκετσάκι του θρυλικού κωμικού ανακαλύφθηκε έπειτα από πολλά χρόνια!

Ένα σκετσάκι του θρύλου της κωμωδίας Μάρτι Φέλντμαν, που είχε χαθεί εδώ και πολύ καιρό, ανακαλύφθηκε από επίμονους συντηρητές κινηματογραφικών ταινιών, προσφέροντας επιτέλους εικόνες στο ξεκαρδιστικό σκετς που παρέμεινε ζωντανό για δεκαετίες χάρη σε ηχητικά που είχαν διασωθεί.

Ο Φέλντμαν — γνωστός για ρόλους όπως αυτός του καμπούρη Ίγκορ στην ταινία «Φρανκενστάιν Τζούνιορ» του 1974 — εμφανιζόταν ως γλυπτό σε αρχαίο αιγυπτιακό τάφο στο σκετς, το οποίο χρονολογείται από μια εκπομπή του BBC του 1968 και θεωρείτο ότι είχε καταστραφεί κάποια στιγμή μετά την προβολή του.

Ωστόσο, η αγγλική ομάδα αρχειοθετών ταινιών «Film is Fabulous!» ανακάλυψε πρόσφατα ένα αντίγραφο κρυμμένο μέσα σε μια παλιά μπομπίνα ταινίας 16 mm, την οποία είχε συναρμολογήσει ένας πρώην μοντέρ ταινιών του BBC σε άγνωστη χρονική στιγμή μετά την πρώτη τηλεοπτική προβολή του σκετς.







«Μεταξύ των αντικειμένων που περιείχε ένας από τους κυλίνδρους ήταν ένα χαμένο σκίτσο, το οποίο αναφέρεται στις συνοδευτικές δακτυλογραφημένες σημειώσεις ως “Αιγυπτιακά γλυπτά”», έγραψε η σελίδα «Film is Fabulous!» στο Facebook. «Το σκετς ήταν, στην πραγματικότητα, από το τέταρτο επεισόδιο της πρώτης σεζόν, της τηλεοπτικής σειράς της BBC “Marty”, με πρωταγωνιστή τον Μάρτι Φέλντμαν», αναφέρει ακόμη η ανάρτηση, επισημαίνοντας ότι ο σεναριογράφος της σειράς, Τζον Τζάνκιν, εμφανίστηκε επίσης στο σκετσάκι.

Το σκετσάκι



Στο σκετς, ο Φέλντμαν και ο συνάδελφός του, ο Τζάνκιν, ανταλλάσσαν πικρές κουβέντες για το γεγονός ότι αναγκάζονταν να κοιτάζονται στα μάτια για χιλιάδες χρόνια, σχολιάζοντας και παραπονούμενοι για τα ρούχα του άλλου και για την αδυναμία τους να κοιτάξουν οπουδήποτε αλλού εκτός από ο ένας τον άλλον.

«Είναι λίγο θηλυπρεπές, δεν είναι; Εννοώ, για ιερέα;» ρώτησε ο Φέλντμαν το γλυπτό του Τζάνκιν που βρισκόταν απέναντί του. «Λοιπόν, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, έτσι με σμίλεψαν, έτσι δεν είναι;» απάντησε ο Τζάνκιν.

Δείτε τις εικόνες από το σκετσάκι

Αργότερα, ο Φέλντμαν ρώτησε τον Τζάνκιν για το γλυπτό ενός υβριδίου ανθρώπου-σκύλου που έμοιαζε με τον Άνουβι και στεκόταν πίσω του.

«Τα τελευταία 4.000 χρόνια έχω την αίσθηση ότι υπάρχει κάτι πίσω μου, αλλά δεν μπορώ να γυρίσω να δω», είπε ο Φέλντμαν. «Λοιπόν, τι είναι;»

«Δύσκολο να πω, αλήθεια, μισή πάπια και μισός άνθρωπος!», απάντησε ο Τζάνκιν.





Το ηχητικό υλικό του σκετς υπάρχει εδώ και χρόνια, αλλά το ίδιο το βίντεο παρέμενε άγνωστο.

To ηχητικό σκετς

Τηλεοπτικά δίκτυα όπως το BBC συνήθως διέγραφαν και επανεγγράφαν τις κασέτες για να εξοικονομήσουν χρήματα, πριν οι επαναλήψεις γίνουν βασικό στοιχείο της τηλεόρασης, με αποτέλεσμα αμέτρητες στιγμές από την ιστορία των μέσων ενημέρωσης να χαθούν στο χρόνο.

Όμως, που και που αναδύονται αποσπάσματα — σε σοφίτες πρώην υπαλλήλων στούντιο, σε υπόγεια θαυμαστών και φανατικών, καθώς και σε ξεχασμένες γωνιές αρχείων — με ομάδες όπως το «Film is Fabulous!» να τα αναζητούν για να τους δώσουν νέα ζωή.

Η σκηνή με το αιγυπτιακό γλυπτό του Φέλντμαν θα είναι διαθέσιμη για προβολή από τους συνδρομητές του «Film is Fabulous!» στο Patreon αυτή την εβδομάδα, ενώ θα κυκλοφορήσει στο ευρύ κοινό τον Οκτώβριο.

Ποιος ήταν ο Μάρτι Φέλντμαν



Ο Μάρτιν Άλαν “Μάρτι” Φέλντμαν ήταν Άγγλος συγγραφέας, κωμικός και ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Γεννήθηκε κατά τον μεσοπόλεμο στο Ιστ Εντ του Λονδίνου σε φτωχή οικογένεια Εβραίων από το Κίεβο. Είχε μια αδελφή, την Πάμελα. Περιέγραφε την παιδική του ηλικία ως «μοναχική». Μια ατυχής εγχείρηση για την αντιμετώπιση της νόσου του Grave του χάρισε το διακριτό βλέμμα του (στραβισμός).

Ένιωσε από μικρός το κάλεσμα της τζαζ και του θεάματος και μέχρι και την εφηβεία του, όπου παράτησε το σχολείο για να δουλέψει. Γνώρισε πολλά σκαμπανεβάσματα, ανάμεσα στη σκληρή ζωή του Λονδίνου και σε εξορμήσεις με παρακμιακούς θιάσους και αυτοσχεδιαστική μουσική. Αυτός ο τρόπος ζωής και η αγάπη του για τον Μπάστερ Κίτον συνέβαλαν στην απόφαση του να ασχοληθεί με την κωμωδία. Έτσι, ξεκίνησε γράφοντας ανέκδοτα και ατάκες για παραστάσεις.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’50, συνεργαζόμενος με τον Μπάρυ Τουκ (Barry Took), καθιερωμένο ευθυμογράφο, διαμόρφωσε το ύφος και τον ειρμό του. Μαζί, έγιναν δύο από τους πιο παραγωγικούς και επιτυχημένους συγγραφείς τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση.

Το 1959 παντρεύτηκε τη Λορέτα Σάλιβαν (Lauretta Sullivan) με την οποία έζησε το υπόλοιπο της ζωής του[10].

Στη δεκαετία των ’60 o Φέλντμαν αποφάσισε να παίξει μπροστά από την κάμερα, ως ηθοποιός, σε κάποια γνωστά θεάματα της εποχής (At Last the 1948 Show), και λίγο αργότερα στο δικό του τηλεοπτικό σόου (Marty) το 1968, γεγονός που τράβηξε το ενδιαφέρον του Χόλυγουντ.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε παγκόσμια γνωστός ως Άιγκορ στην παρωδία τρόμου του Μελ Μπρουκς, Φρανκενστάιν Τζούνιορ. Αργότερα, έγραψε και σκηνοθέτησε κάποιες ταινίες, οι οποίες δεν γνώρισαν μεγάλη επιτυχία.

Πέθανε το 1982, από καρδιακή προσβολή, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Το αδελφάτο των 7 θαλασσών (Yellowbeard) στην Πόλη του Μεξικού.

Διακρίσεις

Ο Φέλντμαν είναι ένας από τους αφανείς ήρωες της Goons/ Fringe/ Python (Monty) εποχής της βρετανικής κωμωδίας. Το κοινό δεν τον πρόσεξε. Το καλύτερο του έργο μένει να αναγνωριστεί. Τα τηλεοπτικά του σόου είναι ανεπανάληπτα…Robert Ross (βιογράφος του Μάρτι Φέλντμαν)

Έχει βραβευτεί δύο φορές από τη Βρετανική Ακαδημία Τηλεοπτικών Βραβείων (BAFTA Awards). Επίσης, έχει βραβευτεί από την Ακαδημία ταινιών Επιστημονικής Φαντασίας και Τρόμου για τη συμμετοχή του στην ταινία Young Frankenstein (Saturn Awards).

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