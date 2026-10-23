Η γρίπη… έφτασε νωρίτερα – Αυξητική η τάση των κρουσμάτων

Αύξηση 5,7% παρουσίασαν τα δηλωθέντα κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων στην Ελλάδα το 2025, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σημαντική αύξηση καταγράφηκε στα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης, ενώ άνοδο παρουσίασαν και οι λοιμώξεις από καμπυλοβακτηρίδιο.

Το 2025 , σε σύνολο 6.851 κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων, τα 2.832 αφορούσαν περιστατικά γρίπης, ενώ το 2024 ήταν 2.303 σε σύνολο κρουσμάτων 6.484.

Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται στην Περιφέρεια Αττικής, με ποσοστό 55,2% και ακολουθούν οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Κρήτης. Συνολικά 216 νέες εισαγωγές με γρίπη και κορονοϊό καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στα νοσοκομεία.

Στο μεταξύ, νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές έχει φτάσει η εποχική γρίπη, με τα κρούσματα να παρουσιάζουν αύξηση και τους ειδικούς να συστήνουν στα άτομα άνω των 60 ετών και όσους έχουν χρόνια προβλήματα να επισπεύσουν τον ετήσιο αντιγριπικό εμβολιασμό.

Αντίθετα, μειώθηκαν τα περιστατικά ιλαράς, σαλμονέλωσης, φυματίωσης, κοκκύτη και λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Την ίδια ώρα, άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ιό Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα. Άλλοι 12 νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ και τη δημοσιογράφο Όλγα Ψαρίδου, ο κ. Παναγιώτης Κολλάρας, παθολόγος – λοιμωξιολόγος, δ/ντής ΕΣΥ Α` Παθολογικής Κλινικής ΑΧΕΠΑ, φέτος καταγράφεται νωρίτερα η εμφάνιση της γρίπης, συστήνοντας άμεσο εμβολιασμό ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, ενώ την ίδια ώρα, όπως είπε, «στην τελευταία εφημερία στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ είχαμε δύο εισαγωγές».

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