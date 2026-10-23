Θρίλερ με τη λειτουργία του Starshield στην Ουκρανία -Κάποιος «ακρωτηριάζει» τον ουκρανικό στρατό»

Έχουν περάσει 11 ημέρες από τότε που τα τερματικά Starshield της Ουκρανίας άρχισαν να παρουσιάζουν μυστηριώδεις δυσλειτουργίες. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος ευθύνεται για τους περιορισμούς, παρότι υπάρχουν ενδείξεις ότι επιβλήθηκαν σκόπιμα.

Τα προβλήματα επηρέασαν τις δορυφορικές επικοινωνίες που παρέχει η SpaceX μέσω του Starlink, ενός συστήματος που προορίζεται κυρίως για εμπορική και καταναλωτική χρήση, αλλά αξιοποιείται και από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Ο ουκρανικός στρατός άρχισε να το χρησιμοποιεί λίγο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, προκειμένου να διατηρεί τις επικοινωνίες και να συντονίζει τις επιχειρήσεις του.

Στο επίκεντρο των δυσλειτουργιών βρέθηκε και το Starshield, η στρατιωτική εκδοχή του Starlink, η οποία βασίζεται στην ίδια δορυφορική υποδομή, αλλά παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για κυβερνητικές και στρατιωτικές εφαρμογές. Ο ουκρανικός στρατός το χρησιμοποιεί από το 2024, αξιοποιώντας το, μεταξύ άλλων, για τη διασύνδεση στρατιωτικών συστημάτων και τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε μεγάλες αποστάσεις.

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική ουκρανική εφημερίδα The Kyiv Independent, τα προβλήματα στο Starshield εμφανίστηκαν, εν μέσω των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών ενεργειακών υποδομών και της αυξανόμενης χρήσης νέων μη επανδρωμένων αεροσκαφών Geran με κινητήρες τζετ. Οι περιορισμοί στην ταχύτητα κίνησης των τερματικών επηρέασαν ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις των ουκρανικών drones.

Αμερικανικά δημοσιεύματα έστρεψαν αμέσως την προσοχή στον Έλον Μασκ, καθώς στο παρελθόν είχε εκφράσει επιφυλάξεις για τη χρήση των δορυφορικών υπηρεσιών της εταιρείας του σε ουκρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, ωστόσο, αρνήθηκε ότι ευθύνεται για τους περιορισμούς, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις σχετικά με το Starshield λαμβάνονται από την αμερικανική κυβέρνηση. «Τα συστήματα Starshield ανήκουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και ελέγχονται από αυτήν. Οποιοιδήποτε περιορισμοί στην ταχύτητα ή στη χρήση αποφασίζονται από τον αμερικανικό στρατό και, τελικά, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ».

Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης απέφυγαν να αναλάβουν την ευθύνη για τους περιορισμούς, ενώ οι αναφορές σχετικά με τον ρόλο του Μασκ και του Λευκού Οίκου παραμένουν αντικρουόμενες.

«Είτε τηλεφώνησα εγώ είτε κάποιος άλλος, δεν έχει καμία σημασία. Το συμπέρασμα είναι ότι επανήλθε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ, Ματ Γουίτακερ, παρέπεμψε στους όρους λειτουργίας της SpaceX, αναφέροντας: «Πρόκειται για ιδιωτική εταιρεία. Προφανώς, έχει όρους χρήσης που ισχύουν για όλους τους πελάτες της, συμπεριλαμβανομένων των Ουκρανών. Πιστεύω ότι πρόκειται περισσότερο για μια διαμάχη αυτού του είδους παρά για προσπάθεια οποιουδήποτε μέλους αυτής της κυβέρνησης να αλλάξει τον τρόπο χρήσης των Starshield ή Starlink».

Ωστόσο, ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στην The Kyiv Independent, αμφισβήτησε ότι η λειτουργία της υπηρεσίας έχει αποκατασταθεί πλήρως, παρά τις σχετικές δηλώσεις του Τραμπ.

«Συνολικά, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το Starshield εξακολουθεί να μη λειτουργεί», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι οι περιορισμοί εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του ουκρανικού στρατού, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

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