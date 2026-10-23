Το τσάι που μπορεί να προκαλέσει κατακράτηση υγρών

Παρότι πολλά βότανα συνδέονται με ήπια διουρητική δράση, το τσάι γλυκόριζας μπορεί να έχει την αντίθετη επίδραση στον οργανισμό, ιδιαίτερα όταν καταναλώνεται συχνά ή σε μεγάλες ποσότητες.

Η γλυκόριζα περιέχει γλυκυρριζίνη, μια ουσία που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των νεφρών, προκαλώντας κατακράτηση νατρίου, απώλεια καλίου και αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Για τον λόγο αυτό, η συστηματική κατανάλωσή της χρειάζεται προσοχή, ειδικά από άτομα με υπέρταση ή προβλήματα στην καρδιά και τους νεφρούς.

Η γλυκόριζα περιλαμβάνεται και σε ορισμένα έτοιμα μείγματα βοτάνων, γι’ αυτό είναι σημαντικό να ελέγχονται οι ετικέτες των προϊόντων. Αντίθετα, ροφήματα όπως το πράσινο τσάι μπορεί να έχουν ήπια διουρητική δράση, χωρίς ωστόσο να αποτελούν εγγυημένη λύση για την κατακράτηση υγρών.

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