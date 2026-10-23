Σαμπάνης για Μαζωνάκη: «Ήμουν περισσότερο φύλακάς του, μου είναι πολύ πιο δύσκολο»

Ο Γιώργος Σαμπάνης μίλησε με συγκίνηση για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και αναφέρθηκε στην προσωπική σχέση που είχαν.

«Ο Γιώργος βιάστηκε να φύγει. Ήταν αυτόφωτος καλλιτέχνης, ένα πλάσμα, δεν είχε καμία σχέση με τους συνηθισμένους τραγουδιστές που έχουν απλά την ανάγκη να βγάλουν επιτυχίες για τα ραδιόφωνα. Ήθελε τα τραγούδια που λέει, να είναι κατεξοχήν ο εαυτός του. Μπορεί να του πήγαινα την μεγαλύτερη επιτυχία και να μου έλεγε δεν με ενδιαφέρει αυτό, γιατί δεν μου θυμίζει εμένα. Και να έλεγε ένα άλλο τραγούδι, που δεν θύμιζε επιτυχία»

«Ο Γιώργος βιάστηκε να φύγει. Ήταν αυτόφωτος καλλιτέχνης, ένα πλάσμα, δεν είχε καμία σχέση με τους συνηθισμένους τραγουδιστές που έχουν απλά την ανάγκη να βγάλουν επιτυχίες για τα ραδιόφωνα. Ήθελε τα τραγούδια που λέει, να είναι κατεξοχήν ο εαυτός του. Μπορεί να του πήγαινα την μεγαλύτερη επιτυχία και να μου έλεγε δεν με ενδιαφέρει αυτό, γιατί δεν μου θυμίζει εμένα. Και να έλεγε ένα άλλο τραγούδι, που δεν θύμιζε επιτυχία»

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